«С каких пор домашнее насилие стало смешной темой?»: что произошло на концерте комика Сергея Агафонова во Владивостоке

После выступления Сергея Агафонова разгорелся скандал Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке выступление стендап-комика Сергея Агафонова вызвало широкий резонанс после того, как он затронул историю местной жительницы, рассказавшей о двух годах домашнего насилия. После концерта женщина возмутилась, решив, что выступающий высмеял ее ситуацию и других пострадавших. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

«С КАКИХ ПОР ЭТО СМЕШНАЯ ТЕМА?»

Во время концерта Сергей Агафонов говорил о случаях домашнего насилия и о том, почему пострадавшие не всегда сразу уходят от агрессоров. В его монологе прозвучала история местной жительницы, которая рассказывала о побоях со стороны мужа-спортсмена. Сейчас в отношении мужчины расследуется уголовное дело по подозрению в истязании супруги.

Фрагмент выступления вызвал острую критику. Женщина посчитала, что услышала в словах со сцены насмешку над собой и другими пострадавшими.

«С каких пор домашнее насилие стало смешной темой, чтобы посмеяться об этом на стендапе? Получила запись, в которой отчетливо слышу и вижу насмешку над моей ситуацией. Насмешку над всеми женщинами, которые находятся в схожей ситуации, и попытку на этом хайпиться», – высказалась она.

По словам жительницы Владивостока, многие женщины не могут уйти от агрессора после первого случая насилия из-за разных обстоятельств и чувства стыда. Она также добавила, что не считает подобные истории подходящей темой для стендап-выступлений.

«ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА»

Сергей Агафонов позже опубликовал публичное объяснение. Он написал, что выступает против домашнего насилия и не оправдывает мужчин, которые поднимают руку на женщин.

«Я ни в коем случае не поддерживаю домашнее насилие и не высмеиваю жертв домашнего насилия», – рассказал стендапер.

По его словам, опубликованный фрагмент не передает смысл всего номера. Чтобы прояснить ситуацию, комик привел слова, которые произносил со сцены: «Вы прикрываете его же болезнью. Вы начинаете говорить это потому, что он нарцисс. Нет, это потому, что он ненормальный. Я вообще не могу представить у себя в голове ни одной ситуации, когда бы пришлось ударить женщину».

Уже в своем видеообращении комик также добавил, что агрессии нет никаких оправданий: «Мужчина, который поднял руку на женщину, прежде всего не мужчина и вообще не человек».

Сергей Агафонов объяснил, что не хотел обесценить пережитое женщиной и делать ее историю поводом для шуток. По его словам, после появления фрагмента выступления в Сети он написал ей личное сообщение, чтобы объяснить контекст номера и показать его полную версию, однако ответа пока не получил. В завершение обращения артист принес извинения, если его выступление причинило женщине боль.

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