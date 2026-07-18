Дорогу перешли не черные кошки, а огромные черные кабаны Фото: Дмитрий Беляев/«Земля леопарда»

Приморскому ученому удалось сделать необычные кадры в Уссурийском заповеднике. В объектив камеры попали взрослые дикие кабаны, переходящие лесную дорогу. Специалисты не только поделились удачными снимками, но и рассказали, как меняется внешний вид животных по мере взросления. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ВСТРЕЧА В УССУРИЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Уникальные кадры сделал сотрудник отдела науки «Земли леопарда» Дмитрий Беляев. Животные попали в объектив его камеры на территории Уссурийского заповедника. Они отличались насыщенным темным окрасом, что стало поводом для ироничного комментария от специалистов.

Дикие кабаны в Уссурийском заповеднике Фото: Дмитрий Беляев/«Земля леопарда»

«Известная примета гласит: черный кот, перебегающий дорогу, сулит неприятности и проблемы. А что делать, если вам дорогу перешли черные кабаны? Как минимум, такой уникальный момент стоит запечатлеть», – отметили в дирекции заповедников «Земля леопарда».

КАК МЕНЯЕТСЯ ОКРАС КАБАНОВ

Как рассказали специалисты, кабан – это крупное животное с массивным телом на относительно коротких ногах. Тело взрослых особей покрыто очень жесткой щетиной, расслаивающейся на концах. При этом их окраска в природе может быть самой разной: она варьируется от грязно-соломенной до бурой и почти черной. Именно представители темного окраса и встретились исследователю в заповеднике.

Свою темную жесткую щетину кабаны приобретают только к 4-5 месяцам Фото: Дмитрий Беляев/«Земля леопарда»

Интересно, что внешний вид взрослых кабанов кардинально отличается от окраски их детенышей. Маленькие поросята появляются на свет с совершенно другой шерстью – она покрыта белыми, черно-бурыми и желтыми полосами. Однако яркий окрас сохраняется недолго: когда кабанчику исполняется 4-5 месяцев, цвет его шерсти меняется на обычный темный.

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