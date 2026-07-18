Стал настоящей легендой: выросший на руках у сотрудников зоопарка волк Джейкоб умер во Владивостоке

Джейкоб прожил в зоопарке 15 лет Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке зоопарк «Садгород» сообщил о тяжелой утрате. На днях не стало канадского волка по имени Джейкоб. Хищник прожил рядом с людьми 15 лет и за это время стал одним из самых узнаваемых обитателей парка. Для сотрудников – это не просто потеря животного, а прощание с настоящим другом, которого когда-то выкармливали из бутылочки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ВЫРОС НА РУКАХ У СОТРУДНИКОВ

В «Садгороде» вспоминают, что Джейкоб появился у них совсем маленьким волчонком. Тогда за ним ухаживали буквально как за ребенком: кормили из бутылочки, подолгу носили на руках и с любовью наблюдали, как малыш постепенно превращается в сильного и величественного хищника.

За эти 15 лет волк стал неотъемлемой частью истории зоопарка, повседневной жизни сотрудников и воспоминаний множества посетителей. 15 лет – очень почтенный возраст для такого зверя. В дикой природе до этих лет волки доживают крайне редко. В зоопарке рассказали, что Джейкоб прожил долгую и достойную жизнь.

«ПРОЩАЙ, НАШ СТАРЫЙ ДРУГ»

По словам сотрудников зоопарка, сейчас среди их подопечных немало пожилых животных. Многие из них появились здесь много лет назад и провели в вольерах большую часть жизни. «Старичков» стараются окружать вниманием и заботой. Однако старение – естественный процесс, который невозможно остановить даже самым качественным уходом. В зоопарке с грустью признают, что со временем им предстоят и другие тяжелые прощания.

Но сегодня все мысли специалистов заняты Джейкобом, который оставил после себя только светлые воспоминания.

«Спасибо тебе, Джейкоб, за доверие, характер, пронзительный взгляд и волчий вой. За все 15 лет рядом с нами. Прощай, наш старый друг. Пусть впереди тебя ждут бескрайний лес, свободная тропа и вечный покой», – говорится в прощальном сообщении зоопарка.

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