Во время брачного сезона эта изящная белая цапля преображается Фото: Дмитрий Беляев, "Земля леопарда"/@amurleo_land

На юге Приморья, в Дальневосточном морском заповеднике, под управлением «Земли леопарда», обитает одна из самых редких птиц России – желтоклювая цапля. Ее можно встретить только здесь, на острове Фуругельма, где она ежегодно гнездится и выводит птенцов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Во время брачного сезона эта изящная белая цапля преображается: на голове появляется густой шелковый хохол, который отличает ее от других белых цапель схожего размера. А клюв, в обычное время темный, становится ярко-желтым, словно солнечный луч.

«Фауна птиц острова Фуругельма примечательная во многих отношениях. Это единственное в России место, где гнездятся редчайшие малая колпица и желтоклювая цапля. Здесь же находится крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки», - рассказали в национальном парке «Земля леопарда».

Желтоклювая цапля занесена в Красную книгу Фото: Дмитрий Беляев, "Земля леопарда"/@amurleo_land

Желтоклювая цапля занесена в Красную книгу Российской Федерации, и ее популяция нуждается в особой охране. Она включена в список уязвимых видов. Численность популяции сокращается из-за уменьшения естественной среды обитания.

Биоразнообразие острова делает заповедник настоящим раем для орнитологов и любителей дикой природы. Наблюдать за жизнью этих птиц можно только с безопасного расстояния, чтобы не нарушать их спокойствие, особенно в период гнездования.

Сотрудники «Земли леопарда» и Дальневосточного морского заповедника круглый год следят за состоянием популяций, ведут мониторинг и принимают меры по сохранению редких видов. Благодаря их работе уникальные птицы могут чувствовать себя в безопасности.

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