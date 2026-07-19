Шалость едва не погубила двух детей: подростки чуть не разбились в ДТП после просьбы матери покатать их на машине на Чукотке

Иультинский межрайонный отдел уже завел уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке, в селе Новое Чаплино Провиденского округа, пьяная местная жительница усадила за руль своей машины двух малолетних мальчиков – сына и его друга. Иультинский межрайонный отдел уже завел уголовное дело по статье «Вовлечение детей в опасные для жизни действия». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, женщина, будучи сильно нетрезвой, прекрасно знала, что детям нет 18 лет, и у них нет ни прав, ни опыта вождения. Однако это ее не остановило: она предложила мальчикам по очереди покатать ее по селу и окрестным дорогам.

Дети согласились - и один из них, друг сына, сел за руль. Он вырулил на трассу «Провидения - Новое Чаплино», но нажал на газ сильнее, чем стоило, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. В итоге мальчик серьезно пострадал - врачи диагностировали вред здоровью средней тяжести.

«Малолетние, действуя по предложению женщины, управляли транспортным средством и осуществляли движение по автомобильным дорогам общего пользования», - рассказали в СУ СК России по Чукотскому автономному округу.

Сейчас следователи выясняют все детали, опрашивают свидетелей и самого ребенка. Расследование продолжается, и женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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