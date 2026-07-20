С виду тихоня, а зубы - как у настоящего хищника: ленивая акула Майкл ломает стереотипы, удивляя зрителей в Приморье

Эта акула предпочитает неторопливый донный образ жизни Фото: Приморский океанариум/primorsky_aquarium

В Приморском океанариуме живет зебровидная бычья акула по кличке Майкл. Это редкий случай, когда детеныш рожден в условиях океанариума, и сейчас за ним наблюдают специалисты. Когда мы слышим слово «акула», в голове всплывает торпедообразное тело, острые плавники и стремительная охота. Но Майкл – совсем другая история. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эта акула не носится за добычей на скорости, а предпочитает неторопливый донный образ жизни. Днем она часто отдыхает среди водорослей, между камнями или в расщелинах скал на глубине до 50 метров. А ночью медленно перемещается в поисках еды – ее рацион составляют беспозвоночные, моллюски, морские ежи и мелкая рыба.

«У зебровидной бычьей акулы есть мощные зубы в несколько рядов, как у самого настоящего хищника», – отмечают в Приморском океанариуме.

Передние зубы у нее длинные и нужны, чтобы захватывать добычу со дна, а задние – массивные, они перемалывают твердые раковины и панцири. В дикой природе этот вид встречается в западной части Тихого океана – у берегов Японии, Кореи, Китая, Вьетнама, Индонезии и Австралии. А теперь одна из таких необычных акул появилась и в Приморье – прямо в океанариуме.

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