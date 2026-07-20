Гребень антициклона удержит спокойную и сухую погоду Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В первый рабочий день недели, 20 июля, Приморский край окажется под влиянием циклона. На большей части территории ожидаются дожди разной интенсивности – от небольших до сильных ливней. Температура ночью составит +15…+21 градус, днем воздух прогреется до +22…+30 градусов в зависимости от района. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Уже во вторник, 21 июля, циклон покинет регион, а на его место придет гребень антициклона. Ночные дожди прекратятся, минимальная температура останется примерно на том же уровне – около +15…+21 градуса. А вот днем станет заметно суше и теплее: столбики термометров поднимутся на 1-4 градуса по сравнению с понедельником.

«В середине недели гребень антициклона удержит спокойную и преимущественно сухую погоду», – сообщили в Примгидромете.

В континентальных районах в эти дни ожидается настоящая жара – до +29…+35 градусов. На побережье будет чуть прохладнее: +22…+28 градусов.

Во Владивостоке в начале недели осадков почти не прогнозируется, лишь в ночь на понедельник возможен небольшой дождь. Днем в краевом центре – +24…+27 градусов, а к среде станет еще на 1-3 градуса теплее.

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