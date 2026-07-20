Во Владивостоке досрочно отремонтировали важный участок теплотрассы

Специалисты восстановили благоустройство. Фото: vlc.ru.

Пока город наслаждается летним теплом в разных районах кипит важная работа – подготовка к холодам. Особенно хорошие новости для жителей улицы 40 лет ВЛКСМ: коммунальщики сработали на опережение и завершили первый этап ремонта теплосети раньше срока. Благодаря такой оперативности уже открыто движение на участке у домов 11, 13, 15.

В минувшие выходные ход работ проинспектировал вице-мэр Роман Чернявский. Итоги его визита вселяют оптимизм:

«Подрядчиков проверяем еженедельно. Здесь работы завершены даже раньше срока. В планах было открыть движение 23 июля, а его открыли в понедельник, 20-го», – отметил Роман

Специалисты уже готовятся ко второму этапу работ. На днях движение снова перекроют у домов№1, 3 и 5 по той же улице. Однако эти временные неудобства – цена будущего комфорта тысяч людей.

Тотальный контроль и новая философия ремонта

В этом сезоне у городских властей новый подход к модернизации инфраструктуры. Никаких авралов и забытых материалов. Как ранее сообщала «КП», за рабочими теперь следят камеры видеонаблюдения, исключая долгие перекуры и простои. Еще одно нововведение – подрядчик обязан закупить все материалы до выхода на объект. Больше никаких оправданий в духе «машина застряла, ждем трубы».

На участке уложили новый асфальт. Фото: vlc.ru.

Стоит также отметить, что ремонт – это не просто модернизация теплосетей. Благоустройство – обязательный пункт контракта. Жители улицы 40 лет ВЛКСМ получили приятный бонус в виде свежего асфальта прямо над обновленной теплотрассой.

Что сделано?

Взглянем на цифры. По сообщению пресс-службы мэрии, специалисты заменили 502 метра мощной трубы диаметром 820 милиметров, обновили компенсаторы и лотки. Вся эта стальная река теперь готова бесперебойно нести тепло и горячую воду в дома целого микрорайона. За работу отвечает структурное подразделение «Приморские тепловые сети» АО ДГК.

Ремонт на улице 40 лет ВЛКСМ – лишь один фрагмент большой «мозаики». За последние пять лет во Владивостоке капитально отремонтировано 155 километров сетей. При этом их изношенность местами достигала 90%. Количество аварийных отключений снизилось почти вдвое – на 40%. Но на этом работы не завершатся, в планах городской администрации в этом сезоне – модернизация еще 22 километров теплотрасс. Ремонт затронет главные артерии города: Горную, Светланскую, Давыдова, Вилкова, Народный и Партизанский проспекты, Пушкинскую и 40 лет ВЛКСМ, где скоро стартует второй этап реконструкции. Ранее редакция рассказывала о капитальном ремонте теплосетей на улице Фонтанной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стандарты контроля и прозрачности: теплосети Владивостока ремонтируют по-новому

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.