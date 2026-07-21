Она могла не дожить до утра: в Приморье спасли женщину с редчайшей патологией беременности, из-за которой счет идет на минуты

Женщину доставили в гинекологическое отделение родильного дома №3 во Владивостоке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Молодая жительница Владивостока оказалась на волоске от гибели из-за невероятно редкой аномалии. Внутри нее скрывалась смертельная угроза – внематочная замершая беременность. Она начала развиваться в так называемом рудиментарном (недоразвитом) роге матки. Орган мог разорваться в любую минуту. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Случай пациентки – исключительный. Такая патология встречается лишь один раз на 76-140 тысяч беременностей. Главная проблема в том, что угроза никак себя не выдает: по статистике, лишь у 14 процентов женщин ее успевают найти до начала необратимых последствий.

Обычно между 10-й и 20-й неделями недоразвитый отросток матки просто не выдерживает давления и разрывается. Это приводит к сильному внутреннему кровотечению и болевому шоку. В такой ситуации пациентка могла навсегда лишиться шанса стать мамой или даже погибнуть.

ЮВЕЛИРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Женщине очень повезло. На УЗИ вовремя заметили проблему и экстренно перевели пациентку в операционную. Хирурги решили во что бы то ни стало сохранить женщине репродуктивные органы. Вместо полостной операции все сделали через небольшие проколы с помощью видеокамеры. Опасный отросток удалили, а саму матку аккуратно восстановили.

«Была проделана большая работа – это командный результат высочайшего уровня. От скорости принятия решения врачом УЗИ до ювелирной точности хирурга за камерой – все имеет значение. Мы рады, что смогли помочь пациентке и подарить ей главное – жизнь и надежду на рождение детей», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Елена Федоренко.

ШАНС СТАТЬ МАМОЙ

Уже 20 июля, спустя неполную неделю, женщину выписали домой. Сейчас она наблюдается в поликлинике, и в будущем у нее есть все шансы благополучно выносить и родить ребенка.

Проводить такие операции помогает современная техника. Только за прошлый год больница получила 52 единицы нового медоборудования на сумму более 58 миллионов рублей. По словам главного врача родильного дома № 3 Светланы Сагайдачной, именно сочетание новых технологий и опыта специалистов позволяет совершать такие чудеса и сохранять пациенткам репродуктивное здоровье.

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