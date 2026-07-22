Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Приморском крае успешно реализуется проект «Активное долголетие», стартовавший в 2015 году. Сегодня это уже целая экосистема для людей серебряного возраста: шесть специализированных центров, свыше 500 клубов по интересам, более 200 общественных площадок и около 100 пространств для общения и развития. Программа действует в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она направлена на то, чтобы сделать жизнь старшего поколения насыщенной, здоровой и интересной.
«К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень "80 плюс”», – подчеркнул ранее глава государства во время послания Федеральному Собранию.
«Президент задает четкий и верный вектор: наша цель – не просто добавить годы к жизни, а добавить жизни к годам. Поэтому центры активного долголетия – не просто досуговые кружки, а полноценная инфраструктура здорового старения, – подчеркнула главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.
Основа программы – комплексный подход к здоровью. Как отмечает специалист, работа в рамках программы в Приморье ведется сразу по трем ключевым направлениям:
– Физическое здоровье. Профилактика хронических заболеваний через правильное питание, отказ от вредных привычек, регулярную физическую активность (от оздоровительной гимнастики до скандинавской ходьбы) и когнитивные тренировки. Это напрямую снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, падений и возрастной деменции.
– Психологическое благополучие. Центры становятся местом силы, где пожилые люди преодолевают социальную изоляцию и одиночество, находят новых друзей и получают эмоциональную поддержку.
– Социальная востребованность. Программы помогают вернуть чувство собственной значимости через освоение новых навыков, творчество, волонтерство и активное общение.
Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП
«Все это помогает людям сохранять самостоятельность, интерес к жизни и общий тонус, делает старший возраст активным, достойным и радостным этапом жизни», – подчеркнула Анжела Кабиева.
Усилия приносят видимые плоды. По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, если по итогам 2025 года в мероприятиях поучаствовали 33,82% приморцев старшего поколения, то к 2030 году этот показатель планируют увеличить до 39,2%.
Сами участники проекта с энтузиазмом делятся своими историями. Ольга Горина, завершив трудовую деятельность в 75 лет, почти сразу стала посещать центр:
«Здесь я обрела очень многое: общение с приятными людьми, новые занятия и насыщенные будни. Хожу на цигун, участвую в проект "Красота вне возраста ", посещаю танцы и йогу – практически каждый день у меня занят. Мне все очень нравится», – рассказала Ольга Горина
Ее поддерживает и Галина Масич, которая благодаря проекту уже третий год учит английский язык и поет в хоре «Золотые ноты»:
«Центр дает нам возможность продолжать развиваться: заботиться о здоровье, осваивать мобильную грамотность, изучать языки, заниматься рисованием и творчеством. Раньше я никогда всерьез не занималась вокалом, а здесь раскрыла в себе эту способность. В центре весело, гармонично и совсем не скучно – сюда хочется приходить ради общения и новых открытий», – поделилась участница проекта Галина Масич.
Проект постоянно развивается, предлагая современные форматы и направления. Например, программа «Красота вне возраста» – путешествие в мир моды, дизайна и самовыражения с участием стилистов, фотографов и косметологов. Еще одна новинка – еженедельная видеорубрика «Психология для души», посвященная вопросам саморазвития и ментального здоровья. Есть и локальные нововведения, в Артеме это – «Тхэквондо ВТФ для активного долголетия».
Присоединиться к творческим, образовательным и спортивным занятиям жители края могут бесплатно. Узнать расписание и найти ближайший клуб можно на официальном сайте проекта «Активное долголетие» в Приморском крае.
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