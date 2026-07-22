Одно из направлений проекта – приобщение к физической культуре и спорту старшего поколения. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае успешно реализуется проект «Активное долголетие», стартовавший в 2015 году. Сегодня это уже целая экосистема для людей серебряного возраста: шесть специализированных центров, свыше 500 клубов по интересам, более 200 общественных площадок и около 100 пространств для общения и развития. Программа действует в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она направлена на то, чтобы сделать жизнь старшего поколения насыщенной, здоровой и интересной.

«К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень "80 плюс”», – подчеркнул ранее глава государства во время послания Федеральному Собранию.

От профилактики до самореализации

«Президент задает четкий и верный вектор: наша цель – не просто добавить годы к жизни, а добавить жизни к годам. Поэтому центры активного долголетия – не просто досуговые кружки, а полноценная инфраструктура здорового старения, – подчеркнула главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.

Основа программы – комплексный подход к здоровью. Как отмечает специалист, работа в рамках программы в Приморье ведется сразу по трем ключевым направлениям:

– Физическое здоровье. Профилактика хронических заболеваний через правильное питание, отказ от вредных привычек, регулярную физическую активность (от оздоровительной гимнастики до скандинавской ходьбы) и когнитивные тренировки. Это напрямую снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, падений и возрастной деменции.

– Психологическое благополучие. Центры становятся местом силы, где пожилые люди преодолевают социальную изоляцию и одиночество, находят новых друзей и получают эмоциональную поддержку.

– Социальная востребованность. Программы помогают вернуть чувство собственной значимости через освоение новых навыков, творчество, волонтерство и активное общение.

Анжела Кабиева сама активно участвует во многих мероприятиях. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Все это помогает людям сохранять самостоятельность, интерес к жизни и общий тонус, делает старший возраст активным, достойным и радостным этапом жизни», – подчеркнула Анжела Кабиева.

Масштаб и результаты

Усилия приносят видимые плоды. По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, если по итогам 2025 года в мероприятиях поучаствовали 33,82% приморцев старшего поколения, то к 2030 году этот показатель планируют увеличить до 39,2%.

Сами участники проекта с энтузиазмом делятся своими историями. Ольга Горина, завершив трудовую деятельность в 75 лет, почти сразу стала посещать центр:

«Здесь я обрела очень многое: общение с приятными людьми, новые занятия и насыщенные будни. Хожу на цигун, участвую в проект "Красота вне возраста ", посещаю танцы и йогу – практически каждый день у меня занят. Мне все очень нравится», – рассказала Ольга Горина

Ольга стала посещать центр после выхода на пенсию. Фото: пресс-служба министерства труда и социальной политики ПК.

Ее поддерживает и Галина Масич, которая благодаря проекту уже третий год учит английский язык и поет в хоре «Золотые ноты»:

«Центр дает нам возможность продолжать развиваться: заботиться о здоровье, осваивать мобильную грамотность, изучать языки, заниматься рисованием и творчеством. Раньше я никогда всерьез не занималась вокалом, а здесь раскрыла в себе эту способность. В центре весело, гармонично и совсем не скучно – сюда хочется приходить ради общения и новых открытий», – поделилась участница проекта Галина Масич.

Участники проекта раскрывают творческий потенциал. Фото: пресс-служба министерства труда и социальной политики ПК.

В ногу со временем

Проект постоянно развивается, предлагая современные форматы и направления. Например, программа «Красота вне возраста» – путешествие в мир моды, дизайна и самовыражения с участием стилистов, фотографов и косметологов. Еще одна новинка – еженедельная видеорубрика «Психология для души», посвященная вопросам саморазвития и ментального здоровья. Есть и локальные нововведения, в Артеме это – «Тхэквондо ВТФ для активного долголетия».

Присоединиться к творческим, образовательным и спортивным занятиям жители края могут бесплатно. Узнать расписание и найти ближайший клуб можно на официальном сайте проекта «Активное долголетие» в Приморском крае.

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