Сбежали купаться втайне от родителей: девятилетний мальчик чудом спасся, а его друг утонул в Приморье

Следователи осмотрели место происшествия у старого русла реки Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Купание без присмотра взрослых закончилось огромным горем для семьи из Приморья. В Уссурийске 10-летний мальчик утонул, отправившись к водоему вместе со своим товарищем втайне от родителей. Следователи завели уголовное дело и просят взрослых контролировать, где именно проводят свободное время их дети. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОДИН ВЫБРАЛСЯ, ВТОРОЙ – НЕТ

Трагедия в Уссурийском городском округе произошла 21 июля. Двое мальчиков девяти и 10 лет отправились к водоему у старого русла реки Раздольной в районе Сахпоселка. Взрослым о своих планах пойти на берег школьники ничего не сказали и находились там совершенно одни.

Во время купания оба ребенка начали тонуть. 9-летний мальчик смог самостоятельно выбраться на берег. Его 10-летний товарищ ушел под воду.

«В настоящее время тело ребенка обнаружено, следователем проведен осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», – рассказали в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

Правоохранители выясняют все детали того дня. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

ЕЩЕ ОДНА ГИБЕЛЬ

К сожалению, это не единственный подобный случай в крае. Еще одна беда произошла 19 июля в Кировском районе Приморья. На участке у левого берега протоки Драгучина, притока реки Уссури, в районе поселка Горные Ключи утонул 11-летний мальчик.

Его тело также найдено. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии и проверяют условия, которые позволили ребенку находиться у реки без присмотра. По этому факту тоже расследуется уголовное дело.

«НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ»

Из-за череды трагедий правоохранители обратились ко всем жителям края с призывом.

«Категорически не рекомендуем оставлять детей без присмотра взрослых. Только совместные усилия и ответственное отношение помогут предотвратить подобные трагедии», – подчеркнули в пресс-службе краевого Следкома.

В ведомстве просят родителей не просто следить за детьми, но и регулярно проговаривать с ними правила безопасного поведения на воде. Их жизнь и здоровье напрямую зависят от бдительности старших.

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