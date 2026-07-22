Уютное место для отдыха и прогулок уже радует горожан. Фото: Евгения Кубко/vlc.ru.

Есть места, которые создаются не по указу сверху, а по велению сердца. Именно таким стал новый сквер на улице Сочинской в микрорайоне Патрокл, получивший символичное название «Сердце Патрокла». Накануне его будущее обсуждали те, кто этот проект придумал – местные жители, и те, от кого зависит его развитие – глава города Константин Шестаков и первый вице-губернатор Вера Щербина.

Это не просто очередная благоустроенная территория с новыми дорожками и скамейками. Это история о том, как настойчивость обычных людей способна преобразить свой двор, свою улицу, свой город. Сквер появился благодаря инициативе местных жителей и их победе в краевом конкурсе «Твой проект», где они смогли доказать, что их идея заслуживает воплощения.

Глава города пообщался с местными жителями. Фото: Евгения Кубко/vlc.ru.

Константин Шестаков и Вера Щербина прошлись по вымощенным брусчаткой аллеям, оценили новые скамейки и светодиодные фонари, работающие от солнечных батарей, и, главное, – поговорили с теми, ради кого все это затевалось. Жители рассказывали о благоустройстве и делились планами на ближайшее время.

«Сегодня в микрорайоне Патрокл создано уже семь территориальных общественных самоуправлений (ТОСов). Проект благоустройства этого сквера на конкурс «Твой проект» представила инициативная группа ТОС. Это хороший пример того, как жители объединяются, предлагают конкретные решения и вместе с городом делают свой район комфортнее. Особенно важно, что активисты готовы и дальше участвовать в развитии общественного пространства», – отметил Константин Шестаков.

Сквер встречает гостей продуманным ландшафтом. В центре – круглый бетонный цветник, который украсила молодая пихта. По словам активистов, зимой ее будут наряжать всей округой, создав новую добрую традицию. Пространство радует свежестью недавно высаженных елей, ив, магнолий, форзиции, барбариса и сирени. Важное место занимают качели – предмет особой гордости, купленный на грантовые средства самих активистов.

Отдельным этапом стало озеленение территории, в цветнике высажили пихту, которую украсят к Новому году. Фото: Евгения Кубко/vlc.ru.

Но самое ценное здесь – невидимая глазу экосистема сотрудничества. Свой вклад внесли не только соседи, но и Всероссийское общество охраны природы, приход местного храма Сретения Господня, Благотворительный фонд «ФЭДС». На городском субботнике плечом к плечу со специалистами из МУ «Зеленый Владивосток» деревья сажали все вместе.

Создание сквера «Сердце Патрокла – это один из ярких примеров благоустройства общественных пространств, которое проводится в разных районах. Этот масштабный проект, инициированный губернатором Олегом Кожемяко, меняет облик всего Приморья. Цифры говорят сами за себя: в этом году регион получит 60 новых или обновленных общественных пространств, более 150 современных дворов, сотни детских и спортивных площадок. Для поддержки 300 инициатив, подобных патрокловской, выделено четыре миллиарда рублей.

Пока официальные лица и журналисты собирались в обратный путь, в сквере оставались мамы с колясками, на скамейках отдыхали пенсионеры, а дети уже тестировали новые качели. «Сердце Патрокла» начало свою собственную жизнь, доказывая простую истину: лучший город – тот, который мы строим вместе.

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