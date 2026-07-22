Арсеньев на пороге перемен: как инициатива жителей меняет облик города

В этом году в городе реализуется 14 проектов ТОС на 17 миллионов рублей. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края.

Город авиастроителей встречает сегодня масштабную модернизацию. Программа «Большое благоустройство» стала не просто очередным государственным проектом – она превратилась в народную инициативу, где главными архитекторами позитивных изменений выступают сами приморцы.

Вопреки расхожему мнению о пассивности граждан, жители Арсеньева демонстрируют вовлеченность в преобразование родного города. Сразу шесть программ благоустройства находят живой отклик в сердцах местных. Результат этой синергии власти и общества впечатляет: новые скверы появляются там, где десятилетиями были пустыри, заброшенные дворы превращаются в современные пространства для жизни, а старые парки обретают новый облик.

Масштаб проделанной работы смогли оценить первые лица края. Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично проинспектировал объекты, инициированные представителями территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В этом году в Арсеньеве реализуется сразу 14 таких проектов стоимостью 17 миллионов рублей. Его сопровождали мэр Арсеньева Сергей Угаров и координатор проекта Единой России «Большое благоустройство» Евгений Калячкин.

История одного преображения

Особое внимание делегации привлекла работа активистов из ТОС «14 Островского». Здесь по проекту «Наш уютный двор» разворачивается строительство. В планах – создание современной спортивной площадки, обустройство парковки, организация комфортной зоны отдыха и комплексное озеленение территории.

«Работы по благоустройству ведутся каждый день, двор преображается буквально на глазах», – отметил Евгений Калячкин, наблюдая за слаженной работой подрядчиков.

Местные жители, многие из которых помнят этот двор еще с советских времён, не скрывают восторга:

«Такой красоты здесь не было давно, лет 40. Бригада хорошая, работают без выходных, быстро и качественно», – делятся впечатлениями жильцы дома №14 по улице Островского.

Стоит отметить, что прошлогодняя инициатива этих же активистов уже подарила району новый уютный сквер – яркий пример того, как сплоченность способна помочь в реализации идей в жизнь.

Курс на будущее: от дворов к курортной столице Приморья

Олег Кожемяко высоко оценил энтузиазм приморцев, подчеркнув стратегическую важность программы:

«Арсеньевцы – молодцы, участвуют в шести программах благоустройства. Следующий год будет определяющим, количество дворов, ТОСов, скверов зависит от активности жителей. Мы, в свою очередь, будем направлять необходимые средства с увеличением. Арсеньев с каждым годом будет прирастать новыми парками, скверами, благоустроенными дворами. Главная задача жителей – добросовестно отнестись к своим обязанностям, проголосовать за территорию».

Олег Кожемяко оценил итоги работы и пообщался с местными жителями. Фото: Игорь НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона озвучил амбициозную перспективу: Арсеньев должен стать настоящим городом-курортом. Инфраструктурные проекты поражают масштабом – только на направлении Михайловка – Арсеньев возводятся 12 мостовых переходов. Уже в следующем году предусмотрят средства на масштабный ремонт дорожной сети.

Символичным завершением рабочей поездки стало посещение строящегося горнолыжного курорта «Арсеньев» – проекта, который обещает превратить промышленный центр в точку притяжения туристов со всего Дальнего Востока.

Горнолыжный курорт сможет принимать до 2 700 гостей в день. Фото: Марина Смирнова.

Связь поколений

Финальной точкой визита стал городской музей, где собраны уникальные артефакты советской и дореволюционной эпох. Экспозиция предметов домашнего быта вызвала у губернатора особые эмоции:

«Искренняя благодарность за музей истории предметов домашнего быта, что окружали нас в детстве. Своеобразная машина времени, особенно полезная для молодого поколения», – оставил запись глава региона в гостевой книге музея.

В музее собраны экспонаты нескольких эпох. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края.

Эта фраза точно отражает суть происходящих в Арсеньеве перемен: создавая современную инфраструктуру будущего, город бережно хранит память о своем прошлом. И именно эта связь времен делает сегодняшнее «Большое благоустройство» не просто ремонтом асфальта, а строительством достойной среды для жизни нескольких поколений арсеньевцев.

Программа «Большое благоустройство» реализуется при поддержке правительства Приморского края и партии «Единая Россия».

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