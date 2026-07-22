Хотел забыть о ссоре, а попал к врачам: сердце 16-летнего подростка едва не остановилось после восьми банок энергетика и кофе

После злоупотребления энергетиками подросток попал в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краевую детскую клиническую больницу №1 поступил 16-летний парень с опасными симптомами: выраженной тахикардией, высоким давлением, тремором конечностей, тошнотой и острой тревогой. Эти признаки появились у него после употребления энергетика и кофе. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморского края.

Как выяснили врачи, накануне госпитализации подросток пережил сильный стресс из-за ссоры и решил справиться с ним необычным способом – он выпил восемь банок энергетического напитка и добавил к этому стакан кофе. Организм не выдержал такой нагрузки: медики диагностировали у пациента нарушение сердечного ритма и первичную гипертензию. Состояние удалось стабилизировать, но теперь юноше предстоит длительное наблюдение у кардиолога и педиатра.

Этот случай – не единичный. Энергетики стали доступным и модным средством «бодрости» среди молодежи, однако их бесконтрольный прием несет серьезные риски.

Особенно уязвимы дети и подростки. Их сердечно-сосудистая система ещё не сформирована, а сочетание большого количества кофеина, таурина и сахара с эмоциональным напряжением может привести к критическим последствиям. По словам специалистов, даже одна банка энергетика способна повысить давление и вызвать тахикардию, а в больших дозах – спровоцировать аритмию, судороги или остановку сердца.

Врачи рекомендуют не поощрять употребление таких напитков детьми, а в случае появления тревожных симптомов после их приема – немедленно обращаться за помощью.

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