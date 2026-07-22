Вместо большой открытой операции хирурги применили малоинвазивный метод Фото: минздрав Приморья/minzdravpk

В Тысячекоечной больнице приморские урологи помогли 52-летнему мужчине с редкой врожденной аномалией – подковообразной почкой. При таком состоянии обе почки сращены между собой, что нарушает отток мочи и часто приводит к образованию камней. У пациента как раз обнаружили двусторонние коралловидные камни, которые заполнили почти весь объем органа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

У пациента обнаружили двусторонние коралловидные камни Фото: минздрав Приморья/minzdravpk

Вместо большой открытой операции хирурги применили малоинвазивный метод – через прокол размером меньше одного сантиметра в пояснице под рентген-контролем лазером разрушили камни на одной из половин почки. Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление. Из-за большого объема лечение разбили на два этапа – так безопаснее.

«Работа с подковообразной почкой - это всегда ювелирная задача. Привычных ориентиров нет, сосуды расположены нестандартно, поэтому здесь необходимы большой опыт и индивидуальный подход», - отметил заведующий урологическим отделением Николай Вечерка.

Первый этап операции прошел успешно Фото: минздрав Приморья/minzdravpk

Первый этап операции прошел успешно. Пациента уже выписали домой в удовлетворительном состоянии, второй этап запланирован на ближайшее время. Врачи уверены, что современные технологии позволяют помогать даже в самых сложных случаях.

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