Тигрицы признаны непригодными для жизни на воле Фото: Хоспис для крупных кошек «Дом Тигра»/@tigerhousespb

Две амурские тигрицы, которые проходили реабилитацию в Приморском крае, признаны непригодными для жизни на воле. У обеих серьезные травмы лап, полученные, скорее всего, в ДТП – одна не может опираться на заднюю лапу из-за старого перелома, у другой повреждена передняя. По решению Росприроднадзора хищниц передали в хоспис диких кошек «Дом тигра» в Ленинградской области, где они будут жить под наблюдением специалистов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первая самка, примерно 2,5-3 лет, была отловлена в Облученском районе Еврейской автономной области – у нее застарелый перелом с неправильным срастанием костей. Вторая, которой около 10 лет, попала в аварию в январе 2026 года в Хасанском районе Приморья – у нее травмирована передняя левая лапа. Обеим требуется постоянный уход, который дикая природа не может обеспечить.

У обеих кошек серьезные травмы лап Фото: Хоспис для крупных кошек «Дом Тигра»/@tigerhousespb

«Центр "Амурский тигр" обратился к крупной авиакомпании, своему давнему партнеру, и она безвозмездно перевезла клетки и животных», – рассказали в центре.

Специальные транспортные клетки доставили из Москвы во Владивосток, а затем тем же рейсом отправили тигриц обратно. Расходы на терминальную обработку груза взял на себя Центр «Амурский тигр».

Тигриц доставили из Владивостока в Санкт-Петербург Видео: Центр "Амурский тигр"/@amurtigercenter

Сейчас дикие кошки уже находятся на другом конце страны. В «Доме Тигра» рассказали, что тигрицы проснулись после путешествия и чувствуют себя хорошо.

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