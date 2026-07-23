Bearwolf пела трек вживую Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Во Владивостоке на сопке Бурачка прошли съемки клипа певицы Bearwolf – новая композиция посвящена ее родному городу. О том, что нужны участники, артистка заранее сообщила в соцсетях: желающим велели приезжать в одежде черного цвета. Съемочная группа собралась днем, и процесс занял около полутора часов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Bearwolf пела трек вживую, и присутствующие отметили ее сильный голос и легкую манеру общения. Участники клипа выучили слова, подпевали и танцевали – все с большим энтузиазмом. Заодно поклонники успели пообщаться с певицей и сделать много фотографий. Жаркая солнечная погода, которая стояла в Приморье, помогла съемочной группе получить яркие кадры.

«На месте собралось примерно 150 человек. В течение часа подъехала Валерия. Она очень прекрасная, милая девушка, совсем не высокомерная. Со всеми желающими пофотографировалась, улыбалась, видео записывала», – рассказала «КП – Владивосток» участница съемок.

Во Владивостоке прошли съемки клипа певицы Bearwolf

Во Владивостоке прошли съемки клипа певицы Bearwolf

Релиз нового трека про Владивосток состоится 24 июля.

На месте собралось примерно 150 человек Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Валерия Bearwolf стала известной благодаря роликам в соцсетях, а позже занялась музыкой. Скоро ее новый клип увидят не только фанаты, но и все жители краевого центра.

Во Владивостоке прошли съемки клипа певицы Bearwolf

Во Владивостоке прошли съемки клипа певицы Bearwolf

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