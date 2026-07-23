Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».
Во Владивостоке на сопке Бурачка прошли съемки клипа певицы Bearwolf – новая композиция посвящена ее родному городу. О том, что нужны участники, артистка заранее сообщила в соцсетях: желающим велели приезжать в одежде черного цвета. Съемочная группа собралась днем, и процесс занял около полутора часов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Bearwolf пела трек вживую, и присутствующие отметили ее сильный голос и легкую манеру общения. Участники клипа выучили слова, подпевали и танцевали – все с большим энтузиазмом. Заодно поклонники успели пообщаться с певицей и сделать много фотографий. Жаркая солнечная погода, которая стояла в Приморье, помогла съемочной группе получить яркие кадры.
«На месте собралось примерно 150 человек. В течение часа подъехала Валерия. Она очень прекрасная, милая девушка, совсем не высокомерная. Со всеми желающими пофотографировалась, улыбалась, видео записывала», – рассказала «КП – Владивосток» участница съемок.
Релиз нового трека про Владивосток состоится 24 июля.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».
Валерия Bearwolf стала известной благодаря роликам в соцсетях, а позже занялась музыкой. Скоро ее новый клип увидят не только фанаты, но и все жители краевого центра.
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