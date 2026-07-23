За 15 лет – ни одной смерти: герпетолог развеял мифы о «нашествии» ядовитых змей в Приморье

Змеи не охотятся на людей и сами боятся встречи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье в соцсетях и некоторых СМИ появились пугающие сообщения о «нашествии гадюк» и смертельной опасности от змей. Чтобы разобраться, где правда, а где выдумка, герпетолог Ирина Маслова подготовила подробный разбор самых популярных баек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первое и главное: гадюки в Приморье водятся только на севере края – в Тернейском, Пожарском и Красноармейском районах. На остальной территории живут щитомордники – уссурийский и средний. Их яд по международной классификации не считается смертельно опасным, и за 15 лет во Владивостоке не было ни одного летального исхода от укуса. Исключение – тяжелая реакция у аллергиков, но такое бывает и при укусе осы.

Еще один миф связан с погодой. Поговаривают, что из-за аномальной жары рептилии стали больше размножаться. Но тут все ровно наоборот.

«Аномальная жара для наших видов – не есть хорошо. Они адаптированы к нашим климатическим условиям и аномальная жара, напротив, ведет к угнетенному состоянию многих видов и особенно новорожденных змеенышей», – объясняет кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории териологии ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Маслова.

В июне и июле специалисты провели учеты на острове Русский. Исследования не показали даже минимального всплеска численности змей. По отдельным видам даже наблюдается ее снижение.

Также она опровергла слухи о морских змеях: за 50 лет наблюдений в российские воды заходили всего шесть раз два вида, и то летом, а не обитают там постоянно.

Самое важное: змеи не охотятся на людей и сами боятся встречи. Кусают только в целях самозащиты – если на них наступить или потревожить. Чтобы избежать укуса, в лесу и на даче стоит носить высокую обувь, не ходить босиком по траве и не лезть в заросли без необходимости.

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