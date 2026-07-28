Эдуарду Михайловичу было 45 лет Фото: ПСО "Динамо"/@dynamo25prim

Во Владивостоке ночью 28 июля трагически погиб известный спортивный деятель Эдуард Сандлер. Как стало известно, он разбился во время катания на гидроцикле. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эдуард Сандлер погиб в Приморье 28 июля 2026

Пока подробностей страшного происшествия нет. По предварительным данным, гидроцикл Сандлера влетел в дамбу или острые камни.

ДТП с Эдуардом Сандлером в Приморье 28 июля 2026

Известно, что ночью 28 июля в службу 112 поступило сообщение о том, что на улице Набережная, 1, гидроцикл врезался в дамбу или налетел на камни. Водитель погиб на месте до прибытия скорой помощи.

Кто такой Эдуард Сандлер

Эдуарду Михайловичу было 45 лет. Он был управляющим Приморского спортивного общества «Динамо», президентом и главным тренером баскетбольного клуба «Динамо» (Владивосток). За его плечами - руководство «Спартаком-Приморье», ПСК «Сахалин» и «Востоком-65». Под его руководством команды выигрывали золото и серебро Суперлиги, бронзу Кубка России. Сандлер также баллотировался на пост президента РФБ и был замешан в уголовном деле о мошенничестве.

Биография Эдуарда Сандлера

Сандлера задержали по подозрению в нецелевом использовании средств баскетбольного клуба во Владивостоке 10 лет назад, 14 апреля 2016 года. Следствие установило, что он представил в департамент спорта ложный регламент соревнований сезона 2013-2014 годов и подложные документы о расходах клуба, привлёк к схеме бухгалтера. Ущерб превысил 6 миллионов рублей.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима, однако в октябре 2017 года Сандлера освободили условно-досрочно. Он вернулся в спорт, возглавил приморское «Динамо» и создал новую баскетбольную команду, которая заявилась в Суперлигу. В апреле 2025 года Сандлер снова оказался в центре скандала - он избил 19-летнего футболиста «Динамо» в бане, за что на него написали заявление в полицию.

Трагическая гибель на гидроцикле в ночь на 28 июля оборвала и его тренерские амбиции, и разбирательства. Коллеги и спортсмены выражают соболезнования, отмечая его вклад в развитие баскетбола на Дальнем Востоке, несмотря на все противоречия его биографии.

«Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край», - говорится в сообщении ПСО «Динамо».

Соболезнования родным и близким выражают коллеги, друзья и болельщики. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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