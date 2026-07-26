Чудом выжила после травмы на железной дороге: пострадавшая на путях женщина в Приморье отделалась переломом ключицы

Железная дорога – объект повышенной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неосторожность на объектах транспортной инфраструктуры привела к серьезной травме для жительницы Приморья. Женщина поступила в Артемовскую городскую больницу с переломом ключицы после контакта с железнодорожным составом. Травматологам пришлось проводить операцию с установкой титановой пластины. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ТРАВМА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Пациентку приняли в приемном отделении стационара. Повреждение кости она получила в результате контакта с железнодорожным транспортом.

Ситуация требовала обязательного хирургического вмешательства. Сначала специалисты провели комплекс лабораторных и инструментальных исследований. Получив результаты, они подготовили женщину к плановой операции.

ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ЧАС

За работу взялся врач-травматолог Юрий Гуляев. Он выполнил открытую репозицию и остеосинтез титановой пластиной, надежно зафиксировав поврежденную ключицу.

Хирургическое вмешательство длилось около часа. По словам медиков, операция прошла успешно и без каких-либо послеоперационных осложнений.

ОПАСНАЯ ЗОНА

Врачи регулярно сталкиваются с тяжелыми травмами после несчастных случаев на путях, поэтому решили еще раз обратиться к жителям края.

«Напоминаем, что железная дорога – зона повышенной опасности. Столкновение с составом или электропоездом в большинстве случаев приводит к тяжелейшим травмам или летальному исходу. Будьте бдительны и строго соблюдайте правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры», – рассказали в Артемовской городской больнице.

На сегодняшний день здоровье женщины в норме, ее состояние стабильное. Сейчас она находится под стационарным наблюдением. Как только этот период завершится, пациентку выпишут на амбулаторное долечивание.

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