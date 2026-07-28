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Происшествия28 июля 2026 1:05

Сорвал экипировку и ударил по голове: разъяренный отец с хоккейной клюшкой напал на 8-летнего ребенка на Камчатке

Жителя Камчатки осудили за избиение ребенка хоккейным снаряжением на льду
Алина БОНДАРЕНКО
Во время расследования мужчина не признавал вину

Во время расследования мужчина не признавал вину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 56-летнему мужчине, который жестоко избил чужого ребенка на хоккейной площадке. Все случилось в мае прошлого года: фигурант приехал в хоккейную школу за своим сыном и обнаружил, что спортивного инвентаря нет. На льду он заметил 8-летнего мальчика, который использовал снаряжение, принадлежащее его ребенку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчина подошел к юному спортсмену, сорвал с него хоккейное обмундирование и ударил им по голове и руке. В больнице у ребенка диагностировали травму средней тяжести - она вызвала длительное расстройство здоровья. Следствие квалифицировало действия нападавшего как умышленное причинение вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее надзорное ведомство сообщало, что во время расследования мужчина не признавал свою вину.

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