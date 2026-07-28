Сорвал экипировку и ударил по голове: разъяренный отец с хоккейной клюшкой напал на 8-летнего ребенка на Камчатке

Во время расследования мужчина не признавал вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 56-летнему мужчине, который жестоко избил чужого ребенка на хоккейной площадке. Все случилось в мае прошлого года: фигурант приехал в хоккейную школу за своим сыном и обнаружил, что спортивного инвентаря нет. На льду он заметил 8-летнего мальчика, который использовал снаряжение, принадлежащее его ребенку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчина подошел к юному спортсмену, сорвал с него хоккейное обмундирование и ударил им по голове и руке. В больнице у ребенка диагностировали травму средней тяжести - она вызвала длительное расстройство здоровья. Следствие квалифицировало действия нападавшего как умышленное причинение вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее надзорное ведомство сообщало, что во время расследования мужчина не признавал свою вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сел за руль без прав и покалечил ребенка: 22-летнего водителя квадроцикла отправили в СИЗО после наезда на девочку в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.