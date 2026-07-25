Суд отправил жителя Хабаровска под стражу на месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 23 июля в дачном поселке «Океан» Партизанского муниципального округа 7-летняя девочка получила тяжелые травмы после наезда квадроцикла. За рулем сидел 22-летний житель Хабаровска, у которого не было водительского удостоверения. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Трагедия случилась вечером в районе дома № 2 улицы Рифовой. Молодой человек из Хабаровска сел за руль квадроцикла, не имея никакого права им управлять. Во время езды он совершил наезд на девочку 2019 года рождения.

Водителя квадроцикла арестовали после наезда на девочку в Приморье Видео: прокуратура Приморского края

Ребенок получил тяжелые травмы. Девочку госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. В отношении молодого человека завели уголовное дело.

«Ему вменяется нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

С учетом позиции прокуратуры суд принял решение отправить подозреваемого под стражу сроком на один месяц. За расследованием дела следит прокуратура Партизанского района. В ведомстве проконтролируют, чтобы все детали ДТП были установлены, а молодой человек ответил по закону за то, что покалечил ребенка.

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