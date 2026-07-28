Давление зашкаливало, таблетки не помогали: резкая боль в груди едва не погубила жителя Приморья

Бригада подстанции «Центральная» прибыла через 16 минут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке слаженная работа медиков скорой и больницы спасла жизнь 64-летнему мужчине с инфарктом. Вызов поступил 1 июня в 12:32. Жена сообщила, что у супруга резко заболело в груди. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Бригада подстанции «Центральная» прибыла через 16 минут. Врач Дарья Соколова, фельдшер Анастасия Рагозина и водитель Игорь Брылев осмотрели пациента: он жаловался на жгучую давящую боль за грудиной, тошноту и холодный пот. Давление подскочило до 180 на 100, таблетки не помогали.

Медики сделали ЭКГ и заподозрили осложненный гипертонический криз. Мужчину быстро обезболили и доставили во Владивостокскую клиническую больницу №1, где после коронарографии поставили окончательный диагноз - инфаркт.

«Пациенту требовалось установить стент, что и было сделано в течение часа. Хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения №2 Данил Ивин на высоком уровне провел операцию – установил стент, который «открыл» сосуд и восстановил в полном объеме кровоснабжение сердечной мышцы», - рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».

Состояние мужчины улучшилось сразу после операции. Через неделю он выписался домой под амбулаторное наблюдение.

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