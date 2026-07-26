Извлечение инородного тела требовало высокой точности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краевой клинической больнице №2 врачи помогли гражданину КНДР, который больше полугода жил с куриной костью в бронхе. Иностранец долгое время жаловался на кашель и периодическое повышение температуры, но настоящую причину плохого самочувствия медики установили только после компьютерной томографии. Оказалось, что кость застряла глубоко в дыхательных путях, вызвала воспаление и почти вросла в стенку бронха. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Врач-эндоскопист Владимир Егупов провел малоинвазивную операцию Фото: минздрав Приморья

Извлечение инородного тела требовало высокой точности. Врач-эндоскопист Владимир Егупов с помощью бронхоскопа провел малоинвазивную операцию. Он аккуратно удалил кость, которая полностью перекрывала просвет бронха. Из-за длительного нарушения вентиляции легкого у пациента развились осложнения, поэтому после удаления ему назначили курс лечения.

«Попадание инородного тела в дыхательные пути не всегда проявляется сразу. Если сохраняются кашель, одышка, боль в груди или температура, необходимо обратиться к врачу», - напоминают в минздраве Приморского края.

Причину плохого самочувствия медики установили только после компьютерной томографии Фото: минздрав Приморья

Сегодня пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии. Своевременная диагностика и профессионализм врачей спасли мужчину от серьезных последствий.

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