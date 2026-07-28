Приморье может получить обильные осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тихом океане зародился тринадцатый в этом году тропический шторм, которому присвоили название DOLPHIN. Вечером 27 июля он сформировался из депрессии у Маршалловых островов, а уже к утру 28 июля сместился в другом направлении. Давление в центре вихря составляет 1000 гПа, скорость ветра достигает 17 метров в секунду. Синоптики предупреждают: DOLPHIN будет набирать силу и к началу августа может стать мощным тайфуном. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты пока рассматривают два основных сценария. По первому ориентировочно 9 августа тайфун пересечет Японию и выйдет на Приморский край. По второму вихрь подойдет к острову Чеджу в Корейском проливе, затем уйдет в Желтое море, выйдет на территорию Китая и сместится к Харбину. В этом случае Приморье может получить только обильные осадки в бассейне реки Раздольной. Обе версии пока имеют одинаковую вероятность, но с увеличением срока прогноза погрешность растет.

Синоптики рассматривают два основных сценария Фото: Примгидромет

«Чем больше заблаговременность расчетов, тем выше допустимая погрешность прогноза. Возможные сценарии будут уточняться», - пояснил начальник Приморского УГМС Борис Кубай.

При этом специалисты подчеркивают: в ближайшие 7-10 суток тайфун на погоду в Приморье не повлияет. Однако жителям советуют следить за официальными прогнозами - они будут обновляться по мере поступления новых данных.

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