Во Владивостоке большую часть времени будет облачно Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На юге Дальнего Востока в начале недели погода будет неустойчивой. В Приморском крае синоптики обещают переменчивые условия. В понедельник, 27 июля, под влиянием высотной ложбины местами пройдут кратковременные дожди. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью температура опустится до +10…+20 градусов, днем воздух прогреется до +20…+27 градусов, а на севере края будет жарче – до +28…+30 градусов.

«В ночь на вторник дожди прекратятся. Днем к Приморью приблизятся фронтальные разделы циклона, который будет смещаться над Китаем в сторону Амурской области и Хабаровского края. Фронтальная облачность накроет край, но в основном обойдется без существенных осадков. Лишь к концу дня на севере местами может начаться дождь», – рассказали в Примгидромете.

Температура ночью повысится, а днем станет чуть прохладнее – на 1-3 градуса. В среду атмосферные фронты уже пройдут над Приморьем, вызвав дожди, особенно сильные в северных районах. Ночью ожидается +15…+22 градуса, днем воздух прогреется до +27…+33 градусов, на побережье прогнозируют до +22…+26 градусов.

Во Владивостоке большую часть времени будет облачно, по утрам возможны туман и морось. Самым прохладным днем недели станет понедельник: ночью +18…+21 градус, днем +21…+25 градусов. Во вторник и среду станет теплее – ночью +20…+23 градуса, днем +24…+28 градусов.

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