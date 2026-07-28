Водный мотоцикл врезался в каменную насыпь Фото: СК Приморского края

В ночь на 28 июля во Владивостоке трагически погиб известный спортивный функционер Эдуард Сандлер. Предварительно установлено, что он катался на гидроцикле в районе улицы Набережная, 1, и не справился с управлением. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Водный мотоцикл врезался в каменную насыпь. От удара его опрокинуло на участок грунтовой дороги, водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.

«Следственными органами СК России по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту происшествия по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали в Следственном комитете Приморского края.

Водитель скончался на месте Фото: СК Приморского края

Эдуард Сандлер был управляющим Приморского спортивного общества «Динамо» и главным тренером баскетбольного клуба «Динамо» (Владивосток). Он также возглавлял «Спартак-Приморье», ПСК «Сахалин» и «Восток-65», приводил команды к победам в Суперлиге и Кубке России. Спортивное сообщество края выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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