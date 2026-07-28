В настоящее время к поискам пропавших подключены волонтеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадырском муниципальном округе Чукотки начались поиски четырех человек, пропавших после выхода на моторной лодке к озеру Красное. 28 июля 2026 года волонтеры обследуют акваторию реки Анадырь и прилегающие территории, однако осложняющая обстановка – штормовая погода – серьезно затрудняет проведение оперативных мероприятий. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали в пресс-службе МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Четверо человек пропали на Чукотке 28 июля 2026

По информации МЧС округа, группа предположительно отправилась на рыбалку на озеро Красное – крупнейший водоем Чукотки, расположенный в нижнем течении реки Анадырь. Озеро, длина которого достигает 35 км, а ширина – 15 км, является популярным местом рыболовного промысла, однако его акватория и береговая линия характеризуются сложными условиями для навигации. Водоем мелководный, а берега частично заболочены или покрыты густой кустарниковой растительностью, что создает дополнительные риски.

Что известно о пропаже четверых человек на Чукотке 28 июля 2026

Согласно официальным данным, в лодке находились четверо взрослых – детей среди пропавших нет. Тревогу забили родственники пропавших. В МЧС округа сообщили, что волонтер из села Усть-Белая 28 июля обследовал акваторию реки Анадырь по маршруту Усть-Белая – село Краснено. Поиски положительных результатов не дали. Позже доброволец переключился на обследование самого озера Красное – предполагаемого места нахождения группы.

«В данный момент есть информация что видели похожее судно возле берега в районе мыса Американская Кошка в устье реки Анадырь. Так же видели людей рядом с судном. Подойти к берегу на данный момент нет возможности из-за шторма», – рассказали «КП» в региональном МЧС.

Поиски четверых человек на Чукотке 28 июля 2026

Координацию спасательной операции взяла на себя администрация Анадырского муниципального района. В ближайшее время планируется проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором будет выработан дальнейший план действий. Кроме того, готовится письмо губернатору Чукотского автономного округа с запросом на привлечение воздушного судна – это позволит расширить зону поиска и обследовать труднодоступные участки с воздуха.

На текущий момент силы поисковиков сосредоточены на наземном и водном обследовании акватории. Ситуация осложняется тем, что озеро Красное – это обширная акватория, а берега имеют разный рельеф: восточные – крутые, северные и южные – пологие и низменные, что затрудняет визуальный поиск.

В данный момент судьба четырех человек остается неизвестной, но спасатели не теряют надежды – в регионе уже были случаи, когда пропавших рыбаков находили спустя длительное время.

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