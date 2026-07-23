«Главное — мы сохранили ей шанс стать мамой»: врачи Владивостока спасли пациентку с редчайшей патологией беременности

Пациентка продолжает наблюдаться у специалистов амбулаторно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В середине июля в гинекологическое отделение родильного дома №3 Владивостока экстренно поступила женщина с редкой патологией – замершей беременностью в рудиментарном роге матки. Это врожденная особенность, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к недоразвитой части органа. Встречается такое крайне редко, и без срочного вмешательства могло случиться страшное – разрыв матки и внутреннее кровотечение, опасное для жизни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Врачи провели малоинвазивную органосохраняющую операцию с помощью видеоэндоскопических технологий. Хирурги убрали угрозу, но при этом сохранили саму матку и способность женщины к деторождению в будущем.

«Это результат слаженной работы всей команды. От своевременной диагностики до ювелирной работы хирургов – каждый этап был важен. Главное, что нам удалось сохранить пациентке не только здоровье, но и возможность стать мамой», – отметила заведующая гинекологическим отделением Елена Федоренко.

Сейчас пациентка уже выписана домой и продолжает наблюдаться у специалистов амбулаторно. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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