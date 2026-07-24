После встречи с крестовиком люди не могут дышать: токсикологи предупредили об опасности на пляжах Приморья

Отдыхающих просят быть внимательными на пляжах Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С началом летнего сезона в прибрежных водах Приморского края резко активизировалась медуза-крестовик, или гонионема. Особенно много их в хорошо прогретых мелководных бухтах – Новик, Муравьиная, Тавайза, а также на Маяке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Контакт с ней не приводит к отравлению, но вызывает ожог: под кожу попадает жалящий секрет, и реакция развивается в течение 40-50 минут. По словам врача-токсиколога Виктора Сорокина, симптомы могут быть разными: сильная ломота в теле, удушающий кашель или их сочетание – так проявляется самая частая, смешанная форма.

Иногда бывает и местное покраснение, если медуза ослаблена. Чтобы облегчить состояние, можно принять антигистаминные и противокашлевые препараты. Но при сильной реакции сразу нужно ехать в больницу.

«В любом случае при сильной реакции нужно ехать в медучреждение, где специалисты окажут необходимую помощь», – подчеркнул Виктор Сорокин.

С 29 июня по 20 июля в отделение токсикологии уже поступили 15 пострадавших от крестовика – от 12 до 65 лет. Всем оказали помощь. Отдыхающих просят быть внимательными на пляжах и не заходить в воду в местах скопления медуз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За 15 лет – ни одной смерти: герпетолог развеял мифы о «нашествии» ядовитых змей в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.