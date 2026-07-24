Ее жизнь поддерживают аппараты: стали известны подробности наезда квадроцикла на девочку в Приморье

Виновник ДТП задержан Фото: прокуратура Приморского края

В Партизанском округе прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. Авария случилась вечером 23 июля в дачном поселке «Океан» на улице Рифовой, 2. По предварительным данным, мужчина из Хабаровска, у которого не было водительских прав, управлял квадроциклом и совершил наезд на ребенка 2019 года рождения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Девочка получила тяжелые травмы – открытый перелом черепа с ушибом мозга, ушиб легких и перелом ребра. Ее в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Находкинской городской больницы, где она находится на ИВЛ. Семья пострадавшей приехала на отдых в Приморье из Хабаровского края.

«Виновник ДТП задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», – сообщили в прокуратуре Приморского края.

На место происшествия выехал прокурор Партизанского района Александр Смирнов. Уголовное дело завели по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Ход расследования поставлен на контроль. Медики продолжают бороться за жизнь ребенка.

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