Город для любознательных: бизнес и общественников Владивостока приглашают в соавторы Дня знаний

Общеобразовательные учреждения города тоже готовятся к приему учеников. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Столица Приморья вновь готовится превратить 1 сентября из формальной даты в календаре в настоящий городской фестиваль. Администрация Владивостока открывает двери для сотрудничества, приглашая местные компании и организации стать партнерами главного праздника всех учащихся и их родителей.

Организаторы предлагают бизнесу и общественным инициативам не просто роль спонсоров, а возможность стать полноправными создателями атмосферы этого дня. Партнеры смогут внести свои идеи в карту праздничных локаций на центральной площади города и предложить собственные активности – от творческих мастерских до спортивных состязаний, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Мэрия, в свою очередь, обещает полную поддержку: содействие в размещении площадок и предоставление доступа ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Это шанс для компаний заявить о себе, подарив горожанам яркие эмоции и укрепив свой имидж социально ответственного бизнеса.

Заявки на партнерство принимаются через онлайн-форму:

Стоит подчеркнуть, что за последние несколько лет День знаний во Владивостоке трансформировался. Он давно перестал быть синонимом торжественных линеек с букетами гладиолусов и строгих речей у школьного крыльца. Сегодня это одно из самых ожидаемых событий года, которое доказывает простую истину: учиться можно и нужно весело, азартно и с удовольствием.

Организаторы намерены устроить яркий и интересный праздник для детей. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Масштаб события поражает: ежегодно участие в празднике принимают до 30 тысяч человек. Городское пространство меняется, превращаясь в единую образовательную вселенную, где интерактивные научные шоу соседствуют со спортивными турнирами, а творческие лаборатории под открытым небом – с научными лекциями. Администрация Владивостока стремится создать не просто набор разрозненных развлечений, а целостную среду, которая вдохновляет на новые открытия весь город. Напомним, доброй традицией в дальневосточной столице стал и общегородской последний звонок. Праздник уже несколько лет с размахом проходит на отремонтированном стадионе «Авангард».

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