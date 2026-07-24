Оперировать снова было сложно: огромную грыжу удалили жителю Владивостока нестандартным методом

Операцию выполняли открытым способом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостокскую клиническую больницу №4 обратился 59-летний мужчина с жалобами на боль и дискомфорт в области грыжевого выпячивания. Врачи провели осмотр и диагностировали пахово-мошоночную грыжу огромных размеров – около 15 сантиметров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Случай осложнялся тем, что у пациента уже были хирургические вмешательства в смежной области, поэтому стандартные малоинвазивные методы не подходили.

Операцию выполняли открытым способом – за дело взялись заведующий хирургическим отделением Захар Левин и хирург-уролог Михаил Слепухин. Они аккуратно устранили грыжевой дефект, стараясь максимально щадить ткани и сохранить все функции организма.

«Благодаря индивидуальному, бережному подходу удалось избавить пациента от боли и сохранить его репродуктивный потенциал», – рассказали во Владивостокской клинической больнице №4.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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