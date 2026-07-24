Во Владивостоке будет облачно и прохладно Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные июля, 25 и 26 числа, погоду в Приморском крае будут формировать два атмосферных явления – фронт с циклонической системой над Китаем и гребень антициклона со стороны Охотского моря. Он будет сдерживать фронты, но облачность закроет небо, и во многих районах временами пройдут дожди разной интенсивности, местами – с грозами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Фронтальная облачность накрывает регион, во многих районах временами идут дожди различной интенсивности, местами с грозами. За прошедшие сутки местами выпало до 16 миллиметров осадков», - рассказали в Примгидромете.

Температура в выходные дни в Приморском крае существенно не изменится: ночью ожидается +12…+20 градусов, днем +19…+24 градуса, а в центральных районах воздух прогреется до +25…+31 градуса.

Погода в регионе останется неустойчивой: местами будут проходить кратковременные дожди. Минимальные и максимальные температуры понизятся на 1-3 градуса.

Во Владивостоке будет облачно и прохладно со свежим юго-восточным ветром. В субботу возможен небольшой дождь, а в воскресенье, в День Военно-Морского Флота, вероятность осадков возрастет. Температура в городе: ночью и утром +17…+20 градусов, днем +20…+24 градусов.

Синоптики обещают, что характер погоды в краевой столице сохранится до конца выходных – облачно, с моросью и небольшими дождями, но комфортно. Температурный режим останется комфортным, немного выше, чем накануне.

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