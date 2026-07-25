Арчи патрулирует новый аэровокзал Фото: международный аэропорт Благовещенск/@bqsaero

Международный аэропорт Благовещенска представил пассажирам нового сотрудника службы авиационной безопасности. Патрулировать залы терминала теперь будет семимесячный щенок породы вельш-корги-пемброк по кличке Арчи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Главная задача нового сотрудника – проверять багаж и ручную кладь людей, чтобы предотвратить провоз запрещенных веществ. Сейчас Арчи всего семь месяцев, и ему предстоит еще многому научиться. Регулярные прогулки по пассажирскому терминалу – обязательная часть его тренировок. С собакой работают профессионалы.

Арчи осваивает службу в аэропорту Благовещенска Видео: международный аэропорт Благовещенск/@bqsaero

«Представитель породы вельш-корги-пемброк – это порода достаточно лояльная к людям и очень работоспособная. По сути, он маленькая овчарка. На данный момент мы занимаемся адаптацией собаки, чтобы Арчи комфортно себя чувствовал в условиях своей нынешней работы. Мы развиваем его пищевую и игровую мотивацию», – рассказывает кинолог Анастасия Гулак.

ФЛЕГМАТИЧНЫЙ НЮХАЧ

Как рассказали специалисты, у Арчи отличный характер для работы в людном месте: он очень спокойный и флегматичный. Ему будет легко находиться в толпе, а пассажирам – комфортно рядом с ним.

Работники аэровокзала предлагают людям смело знакомиться с Арчи. Если встретите щенка в терминале, можете спокойно подойти и показать свой багаж. В ответ четвероногий сотрудник обязательно подарит благодарное виляние хвостом.

ПЕРНАТАЯ НАПАРНИЦА

Кстати, Арчи – не единственный представитель братьев наших меньших, который трудится в аэропорту Благовещенска. За порядком на самом аэродроме следит ястреб по кличке Варвара. В ее строгие обязанности входит орнитологическая безопасность полетов – пернатая хищница отпугивает других птиц от взлетно-посадочной полосы.

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