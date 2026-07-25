Рентген не нашел ничего, но боль не давала покоя: 11-летняя девочка попала в больницу после глотка сока в Приморье

Детей доставили в Спасскую городскую больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи в Приморье за один день оказали экстренную помощь сразу двум маленьким пациенткам. Обе девочки попали в Спасскую городскую больницу с похожей проблемой: одна проглотила язычок от банки с соком, а другая – монеты. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОПАСНЫЙ ГЛОТОК

Первой пациенткой стала 11-летняя школьница. Девочка пила сок из алюминиевой банки и случайно проглотила металлический язычок от крышки. Предмет застрял в пищеводе и причинял ребенку сильную боль.

Из-за свойств алюминия на рентгеновском снимке деталь почти не было видно. Врачу-эндоскописту пришлось ориентироваться только на симптомы пациентки. Во время процедуры он благополучно достал застрявший язычок.

МОНЕТЫ В ЖЕЛУДКЕ

Только врач завершил работу, как в больницу доставили еще одну пациентку – пятилетнюю малышку. Девочка держала во рту две 10-копеечные монеты и случайно их проглотила.

Монеты оказались в желудке. Оставлять инородные предметы там было нельзя, так как это могло привести к серьезным осложнениям. Эндоскопист снова взялся за инструменты и успешно извлек обе монетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВРАЧЕЙ

К счастью, обе истории закончились благополучно. Сейчас здоровью девочек ничего не угрожает. Приморские врачи просят родителей быть внимательнее к тому, с чем играют малыши.

«Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. Объясняйте ребенку, почему нельзя брать в рот монеты, батарейки, детали игрушек и другие мелкие предметы», – советуют в министерстве здравоохранения Приморского края.

Врачи напоминают, что всего пара минут родительской беспечности может довести ребенка до экстренной операции, а иногда – поставить под угрозу его жизнь.

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