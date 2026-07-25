«Преступник учится каждый день - следователь должен учиться каждый час»: откровения легенды камчатской криминалистики о громких делах и буднях офицера

Алексей Пузырев прошел путь от следователя прокуратуры до руководителя криминалистики и кадрового подразделения. Фото: предоставлено «КП»

Алексей Пузырев – человек, чья профессиональная биография наглядно рисует историю становления камчатского Следственного комитета. Полковник юстиции прошел путь от следователя прокуратуры до руководителя криминалистики и кадрового подразделения. Он знает, как выглядит идеальный кандидат на службу, почему криминалистика – это искусство и что важнее всего в работе с молодым пополнением. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

Алексей Пузырев в строю с 90-х годов. Фото: предоставлено «КП»

- Алексей Николаевич, прежде всего, поздравляем вас с Днем сотрудников органов следствия. Вы прошли путь от следователя прокуратуры до руководителя отдела криминалистики и кадрового подразделения. С чего начиналась ваша служба на Камчатке?

«Начиналась она в Елизове, в конце 90-х. Тогда, чтобы стать следователем, нужно было пройти серьезную школу прокуратуры. Я пришел помощником прокурора, потом стал следователем, старшим следователем. Это были годы, когда преступность росла, а ресурсов не хватало. Но именно тогда закалялся характер. Помню, как расследовал дело об убийстве, где доказательства противоречили друг другу, свидетели путались в показаниях. Пришлось самому выезжать на место, перепроверять каждый факт. Нас учили одному: истина дороже всего. Этот принцип я пронёс через всю жизнь.

- В 2009 году вы возглавили отдел криминалистики. Что изменилось с приходом в только что образованный Следственный комитет?

«Это был качественный скачок. В СК мы получили не просто новое название, а новую философию работы. Криминалистика перестала быть вспомогательной дисциплиной – она стала передним краем расследования. Мы первыми на Камчатке начали массово применять цианокрилатные камеры для выявления потожировых следов, источники криминалистического света, полиграф. Для меня это был вызов: нужно было не только освоить технику, но и научить коллег мыслить по-новому. Следствие больше не могло полагаться только на допросы и оперативную информацию – приходилось вытаскивать доказательства буквально из воздуха».

- Говорят, что криминалист видит то, что другие не замечают. Какое дело из вашей практики запомнилось больше всего?

«Их много, но особенно ярко помню раскрытие убийства десятилетней давности. Дело считалось «висяком». Ни свидетелей, ни явных доказательств. Мы перепроверили все материалы, применили современные методики исследования вещдоков, которые были изъяты ещё в те годы. Буквально по микрочастицам, по генетическим следам вышли на убийцу. Он уже думал, что всё забылось, а справедливость настигла его. Когда видишь, как потерпевшие спустя годы получают ответы и закрывают эту душевную рану, понимаешь, ради чего все это».

- С 2011 года вы возглавляли следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому. Это огромное подразделение, более 1000 сообщений о преступлении в год. Как удавалось управлять коллективом?

«В таком подразделении, как наш отдел, главное – не превратиться в начальника-бюрократа. У меня работали 13 следователей. Каждый со своим характером, семьей, проблемами. Моя задача была создать атмосферу, где профессионализм сочетается с взаимовыручкой. Бывало, что сотрудник «выгорал». Тогда я отправлял его в отпуск, менял участок работы, сам разбирался в сложных многоэпизодных делах. Ведь следователь – это не робот: он пропускает через себя чужую боль. Если руководитель этого не понимает, коллектив развалится».

Расследование любого дела – это всегда коллективная задача. Фото: предоставлено «КП»

- Вы много времени уделяете воспитанию молодежи: кадетские классы, центр «Радуга». Ваша дочь Нина пошла по вашим стопам. Это осознанная миссия?

«Безусловно. Считаю, что преемственность – основа любой сильной организации. Более 80-ти выпускников наших кадетских классов уже выбрали профессию следователя или пошли в правоохранительные органы. Я лично провожу с ними занятия, организую походы в музеи, мы участвуем в поисковых экспедициях. Отдельная история – центр «Радуга», где живут ребята, оставшиеся без попечения родителей. Мы проводим с ними строевые занятия, беседы о законе. Видеть, как у них загораются глаза, как они учатся дисциплине и верят, что справедливость есть – это не менее важно, чем раскрытое преступление. Дочь Нина окончила Санкт-Петербургскую академию СК с отличием, теперь она следователь. И это не моя заслуга, а ее выбор. Но я горжусь тем, что традиция продолжается».

Полковник юстиции Пузырев много лет занимается патриотическим воспитанием молодежи. Фото: предоставлено «КП»

- Сегодня вы старший помощник руководителя по кадрам. Как изменился портрет современного следователя по сравнению с 90-ми?

«Кардинально. Тогда следователь часто ассоциировался с образом опытного мужчины в возрасте. Сейчас костяк – это офицеры до 30 лет. Они мобильные, знают цифровые технологии. Преступник ушел в интернет и криптовалюты и следователь должен идти туда же. Но при этом фундаментальные качества остались неизменными: честность, принципиальность, стрессоустойчивость и, главное, умение сострадать. Без этого никак».

- Конкурс на службу в СК высокий?

«Очень. Мы отсеиваем примерно каждого четвертого кандидата. Проверки строжайшие, включая полиграф. Но мы можем себе это позволить, потому что ищем не просто юриста, а личность. Того, кто в любой ситуации останется человеком и офицером».

- Что бы вы посоветовали тем, кто придет в следствие в 2026 году?

«Помните главное: вы служите не начальнику и не статистике, а закону и людям. Цените свое слово – оно будет иметь вес в суде. Будьте готовы к тому, что работа отнимет много времени, но она же даст вам бесценный опыт. И никогда не останавливайтесь в развитии. Преступник учится каждый день – следователь должен учиться каждый час».

- Какая награда для вас самая ценная?

«Знаете, погоны и медали – это внешние знаки. А внутренняя награда – это когда ты видишь, как твой выпускник или подопечный становится настоящим профессионалом. Когда дочь говорит, что гордится отцом. Когда в центре «Радуга» ребята пишут письма с благодарностью. Это и есть служение. Негромкое, ежедневное, но настоящее».

Призвание следователя - наводить порядок везде, даже на территории с метлой в руках. Фото: предоставлено «КП

- Ваше напутствие коллегам

«Я всегда повторяю слова, которые стали моим девизом: «Служение Отечеству – главная задача настоящего офицера». Берегите честь мундира, уважайте каждого, кто обращается к вам за правдой. И помните: сила следствия – не в количестве дел, а в качестве правосудия. С праздником, с Днем сотрудников органов следствия».

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