Суд проходил с участием присяжных заседателей Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в убийстве жителя Анадыря, совершенном еще в декабре 2012 года. Тогда 26-летний парень пропал, а его тело нашли в 22 километрах от города – причиной смерти стала механическая асфиксия. Больше 12 лет преступление оставалось нераскрытым, следствие несколько раз приостанавливали. Подробнее–- в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае 2025 года расследование возобновили. Следователи и оперативники восстановили картину произошедшего. По версии следствия, в одном из гаражей Анадыря между осужденным и потерпевшим вспыхнула ссора – один удар в голову, мужчина потерял сознание. Подумав, что он мертв, злоумышленник вместе с приятелем положил тело в багажник и повез за город. По дороге потерпевший очнулся и просил отпустить его, но мужчины вывезли его на пустынный берег и убили.

Суд проходил с участием присяжных заседателей, которые и вынесли приговор. Обоих признали виновными в похищении и убийстве человека по предварительному сговору.

На Чукотке осудили двоих человек за убийство мужчины спустя 13 лет Видео: СК Чукотки

«Одному из них назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а другому – 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Всего, с учетом не отбытой части наказания по другому приговору суда – 15,5 лет лишения свободы с в колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1,5 года», – рассказали в СУ СК России по Чукотскому автономному округу.

На Чукотке вынесли приговор убийцам мужчины спустя 13 лет Видео: прокуратура Чукотки

Также суд удовлетворил иск родственников погибшего о компенсации морального вреда на сумму более 10 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

На Чукотке раскрыли убийство мужчины спустя 13 лет Видео: СК Чукотки

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