Жалили в голову десятки раз: дедушка закрыл внука собой и едва не погиб после атаки ос в Приморье

Врачи спасли мужчину от тяжелого анафилактического шока Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Приморья спас восьмилетнего внука от роя ос. 64-летний Сергей специально остался стоять у растревоженного гнезда, чтобы дать ребенку время убежать. В больницу мужчину привезли уже без сознания. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

«БЕГИ К МАШИНЕ!»

Сергей и его внук шли по лесу. Нечаянно они задели осиное гнездо – и рой взвился в воздух. Мужчина сразу понял: если они побегут вместе, осы нападут на обоих.

Он крикнул мальчику: «Беги к машине!» – а сам просто остановился. Он сделал это специально, чтобы ребенок успел отбежать на безопасное расстояние.

«Более 10 ос напали на меня. В основном пострадала голова – они жалили в висок, это дикая боль», – вспоминает сейчас Сергей.

УПАЛ БЕЗ СОЗНАНИЯ

Мужчина почти добрался до автомобиля, но от множества укусов ему резко стало плохо. Он потерял сознание. По его словам, дальше он уже ничего не помнит.

Скорая помощь экстренно привезла пациента во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Сергей находился в тяжелом состоянии: с критически низким давлением и анафилактическим шоком. Врачи сразу начали интенсивную терапию. Благодаря усилиям медиков состояние мужчины удалось стабилизировать. Сегодня он уже переведен из реанимации в обычную палату, его жизнь вне опасности.

СЧЕТ ИДЕТ НА МИНУТЫ

Врач-токсиколог-реаниматолог ВКБ № 2 Виктор Сорокин на примере этого случая объясняет, что аллергия на осиный яд бывает очень стремительной.

«Если человека одновременно ужалили пять и более ос, практически всегда возникает генерализованная реакция: резкое падение давления, нарушение дыхания вплоть до удушья, потеря сознания, судороги, возможна остановка сердца. Особенно опасны укусы в голову, лицо и шею – здесь даже один укус может вызвать отек и анафилактический шок», – рассказал специалист.

Врачи просят людей не рисковать здоровьем. Если человека ужалили несколько раз, звонить в скорую нужно без промедлений, даже когда реакция кажется слабой. А во время лесных прогулок стоит просто смотреть под ноги и обходить стороной гнезда насекомых, чтобы отдых не закончился больничной койкой.

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