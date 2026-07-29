Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь напомнил о себе мощным извержением. Рано утром 29 июля исполин выбросил столб пепла на высоту до девяти километров. Облако двинулось в сторону населенных пунктов, из-за чего в нескольких поселках прошли небольшие пеплопады. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
ДВА ПЕПЛОВЫХ ВЫБРОСА
По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, сейсмические станции зафиксировали серию мощных выбросов. Первый произошел рано утром – пепловый столб поднялся на высоту около 9 километров над уровнем моря. Чуть позже, в 6:46 по местному времени, Шивелуч выбросил еще одну порцию пепла – на этот раз до отметки в 7,5 километра.
Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что пепловый шлейф начал смещаться на юго-запад от исполина.
ПЕПЕЛ ДОШЕЛ ДО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Движение вулканического облака не прошло бесследно для местных жителей. Небольшие пеплопады накрыли сразу пять населенных пунктов: Ключи, Козыревск, Майское, Эссо и Анавгай. Ученые не исключают, что вулканическая пыль может долететь до сел Лазо и Атласово, а также осесть дальше по долине реки Камчатки.
Несмотря на активность вулкана, обстановка в регионе остается спокойной. Как рассказали в краевом управлении МЧС, в Ключах и Козыревске выпало совсем незначительное количество пепла.
«Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального округа от граждан не поступали», – уточнили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Специалисты продолжают круглосуточно следить за поведением Шивелуча и направлением ветра. Местным жителям советуют сохранять спокойствие, но на всякий случай держать под рукой медицинские маски, чтобы защитить органы дыхания, если пеплопад вдруг усилится.
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