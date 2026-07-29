Еще шесть комплексов фиксации нарушений появится во Владивостоке

Новые камеры установят на популярных участках дорог. Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке за дорожной обстановкой круглосуточно наблюдают более 30 стационарных комплексов фото- и видеофиксации. Автомобилистам стоит быть внимательнее: штрафы можно получить за целый ряд нарушений, включая парковку в запрещенных местах, езду без ремня безопасности, выключенные фары или дневные ходовые огни, разговоры по телефону за рулем и превышение скорости.

Для водителей грузовиков и другого транспорта массой более 2,5 тонн действует особое правило: на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе движение по крайней левой полосе также обернется штрафом.

Развитие системы контроля

По сообщению пресс-службы мэрии, в текущем году городская сеть камер пополнится еще шестью новыми комплексами. Контроль за нарушениями правил парковки будет на Партизанском проспекте (в районе кольца Инструментального завода), на Океанском проспекте (у остановки «Комарова»), у центрального входа ТЦ «Калина Молл» и на Корабельной Набережной, 1.

Еще два стационарных комплекса будут фиксировать такие нарушения, как скорость, соблюдение требований знаков и разметки, выезд на встречную полосу, включение фар. Камеры установят на съезде с Золотого моста на улице Всеволода Сибирцева и на эстакаде пересечения проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской.

Эффективность мер

По словам специалистов Центра организации дорожного движения, расширение сети автоматических фиксаторов уже приносит результаты.

«В первую очередь это позволяет дисциплинировать водителей и снизить риск возникновения ДТП. После установки и запуска новых камер в прошлом году мы фиксируем снижение количества аварий, в том числе мелких, которые регулярно происходили на проспекте 100-летия и на Некрасовском путепроводе из-за невнимательности водителей и использования телефона за рулем», – отметили специалисты ЦОДД.

Помимо стационарных систем, контроль за соблюдением правил парковки продолжают осуществлять мобильные комплексы – парконы муниципального предприятия «Содержание городских территорий», ежедневно патрулируя различные районы города. Как ранее писала «КП», только за месяц парконы зафиксировали в столице Приморья больше четырех тысяч нарушений. Самым частым из них стала неправильная парковка. По словам заместителя директора МБУ «СГТ» Дмитрия Заева, количество маршрутов и улиц, по которым курсируют парконы, постоянно расширяется.

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