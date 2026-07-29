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Владивосток29 июля 2026 3:57

Еще шесть комплексов фиксации нарушений появится во Владивостоке

За соблюдением правил на дорогах приморской столицы следят больше 30 камер
Ярослав ЮРИН
Новые камеры установят на популярных участках дорог.

Новые камеры установят на популярных участках дорог.

Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке за дорожной обстановкой круглосуточно наблюдают более 30 стационарных комплексов фото- и видеофиксации. Автомобилистам стоит быть внимательнее: штрафы можно получить за целый ряд нарушений, включая парковку в запрещенных местах, езду без ремня безопасности, выключенные фары или дневные ходовые огни, разговоры по телефону за рулем и превышение скорости.

Для водителей грузовиков и другого транспорта массой более 2,5 тонн действует особое правило: на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе движение по крайней левой полосе также обернется штрафом.

Развитие системы контроля

По сообщению пресс-службы мэрии, в текущем году городская сеть камер пополнится еще шестью новыми комплексами. Контроль за нарушениями правил парковки будет на Партизанском проспекте (в районе кольца Инструментального завода), на Океанском проспекте (у остановки «Комарова»), у центрального входа ТЦ «Калина Молл» и на Корабельной Набережной, 1.

Еще два стационарных комплекса будут фиксировать такие нарушения, как скорость, соблюдение требований знаков и разметки, выезд на встречную полосу, включение фар. Камеры установят на съезде с Золотого моста на улице Всеволода Сибирцева и на эстакаде пересечения проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской.

Эффективность мер

По словам специалистов Центра организации дорожного движения, расширение сети автоматических фиксаторов уже приносит результаты.

«В первую очередь это позволяет дисциплинировать водителей и снизить риск возникновения ДТП. После установки и запуска новых камер в прошлом году мы фиксируем снижение количества аварий, в том числе мелких, которые регулярно происходили на проспекте 100-летия и на Некрасовском путепроводе из-за невнимательности водителей и использования телефона за рулем», – отметили специалисты ЦОДД.

Помимо стационарных систем, контроль за соблюдением правил парковки продолжают осуществлять мобильные комплексы – парконы муниципального предприятия «Содержание городских территорий», ежедневно патрулируя различные районы города. Как ранее писала «КП», только за месяц парконы зафиксировали в столице Приморья больше четырех тысяч нарушений. Самым частым из них стала неправильная парковка. По словам заместителя директора МБУ «СГТ» Дмитрия Заева, количество маршрутов и улиц, по которым курсируют парконы, постоянно расширяется.

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