Перед судом предстанет житель Холмска Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жестокая расправа четвертьвековой давности дошла до суда на Сахалине. В 2001 году в Холмске двое пьяных мужчин до смерти избили человека, на которого им пожаловалась местная жительница. Бесчувственное тело они оттащили в заброшенное здание. Спустя 25 лет одного из нападавших отправили под суд. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

УКАЗАЛА ПАЛЬЦЕМ НА МУЖА

Жителя Холмска осудят за жестокое убийство прохожего в 2001 году Видео: СУ СК России по Сахалинской области

Днем 19 августа 2001 года нетрезвый мужчина вместе с еще одним человеком шел по улице Советской в Холмске. На пути им встретилась местная жительница. В разговоре женщина пожаловалась, что сильно поссорилась со своим гражданским мужем.

Увидев, что супруг идет по улице прямо в их сторону, женщина указала на него и назвала своим обидчиком.

ЗАБИЛИ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ

Мужчины решили наказать прохожего. Они подошли к нему, ударили по лицу, сбили с ног и начали жестоко пинать по голове и телу. Избитый попытался скрыться, но нападавшие его быстро догнали.

Мужчину снова повалили на землю и продолжили наносить удары, пока он не потерял сознание и не перестал двигаться. Чтобы скрыть следы, нападавшие оттащили тело в одно из заброшенных зданий. Там пострадавший скончался от тяжелых травм.

ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ УШЕЛ

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Однако криминалисты следственного комитета и сотрудники уголовного розыска областной полиции смогли выйти на след одного из нападавших. Им оказался 64-летний житель Холмска.

«Обвиняемому вменяется умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений. Следователями собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в СУ СК России по Сахалинской области.

Личность второго нападавшего пока остается неизвестной. Его дело выделено в отдельное производство, и правоохранители продолжают поиски соучастника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продали свободу за 80 тысяч: подростки устроили теракт по заданию анонима в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.