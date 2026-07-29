Здесь птицы падают с неба, а звери не успевают убежать: 51 год назад на Камчатке открыли загадочную Долину смерти

Несмотря на пугающее название и смертоносную репутацию, Долина Смерти невероятно живописна Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ровно 51 год назад, в конце июля 1975 года, на Камчатке было сделано открытие, которое до сих пор будоражит воображение ученых и путешественников. У подножия вулкана Кихпиныч, в одном из каньонов Кроноцкого заповедника, исследователи обнаружили участок, где ежегодно гибнут десятки животных. Причина – ядовитые испарения, поднимающиеся из земных недр. Это место получило название Долина Смерти и стало одним из самых загадочных и опасных уголков полуострова. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого государственного заповедника.

У этого открытия, как у многих великих событий, сразу две даты. Первыми, 28 июля 1975 года, в Долину Смерти спустились вулканологи Владимир Леонов и Виктор Дерягин. Они обследовали каньон реки Гейзерной и наткнулись на зловещую картину: скопления мертвых птиц и зверей, разбросанных по склонам на высоте около 850 метров над уровнем моря. А спустя три дня, 31 июля, с противоположной стороны к этому же месту вышла группа сотрудников Областного совета по туризму во главе с лесничим Семячикского лесничества Владимиром Каляевым. Увиденное поразило и их: гибель животных была массовой, а вокруг не чувствовалось никаких внешних признаков опасности.

Как выяснили позже, причина трагедии – токсичные газы, которые поступают из вулканических разломов. Основной компонент смертельного «коктейля» – сероводород и другие соединения, которые, скапливаясь у поверхности земли, создают плотную отравленную пелену. Этот газовый пласт поднимается всего на 30-50 сантиметров над грунтом, вытесняя обычный воздух. Поэтому в первую очередь гибнут мелкие животные и птицы, которые передвигаются низко над землей, но и для крупных хищников такой «ядовитый ковер» становится смертельной ловушкой – достаточно подойти слишком близко или задержаться на несколько минут.

Ученые отмечают, что подобные «долины смерти» встречаются и в других вулканических регионах мира, однако камчатская уникальна по составу газов. Здесь концентрация токсичных веществ значительно выше, а сам газовый «коктейль» – агрессивнее и опаснее, чем, например, в аналогичных зонах на Курилах или в Италии. Именно поэтому на Камчатке это место до сих пор остается зоной строгого режима доступа.

Несмотря на пугающее название и смертоносную репутацию, Долина Смерти невероятно живописна. Туристам и исследователям разрешено любоваться ею только с безопасного расстояния – подниматься к самому очагу токсичных испарений запрещено. Но даже издалека этот контраст поражает: буйная зелень, ревущие гейзеры, суровые скалы – и безмолвные свидетельства гибели, которые напоминают о том, что природа не всегда благосклонна к человеку. 51 год открытие Долины Смерти остается одним из самых ярких и одновременно трагичных событий в истории изучения Камчатки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вулканическое облако затянуло небо: пепел выпал в селах после выброса на Шивелуче на КамчаткеФОТО

Пять населенных пунктов оказались под пеплопадом на Камчатке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.