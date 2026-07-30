Не могла глотать и таяла на глазах: школьница выпила средство для чистки плит и получила страшный ожог в Приморье

Щелочь вызывает глубокие повреждения тканей и формирует грубые рубцы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Девочка из Приморья случайно выпила средство для чистки плит и получила тяжелейший химический ожог. Врачи оказали ей первую помощь и назначили контрольный осмотр через две недели. Однако семья приехала в больницу только спустя месяц. За это время пищевод ребенка затянулся грубыми рубцами и сильно сузился: от мучительного голода она потеряла 15 килограммов и теперь питается через специальную трубку. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОПАСНЫЙ ГЛОТОК

С химическими ожогами в Краевую детскую клиническую больницу № 1 пациенты поступают регулярно. Как рассказала хирург Марина Юркина, за последние пять лет здесь вылечили больше 10 таких детей. Обычно опасные жидкости глотают малыши, но иногда подобные случаи происходят и с подростками.

Недавно врачам пришлось спасать девочку из Лесозаводска, которая случайно выпила щелочное средство для плит. Специалисты провели первичное лечение и отпустили пациентку домой с рекомендацией – обязательно показаться врачам через две недели.

МЕСЯЦ СПУСТЯ

Семья обратилась к медикам намного позже назначенного времени – прошло больше месяца. За это время щелочь сильно повредила пищевод, и у девочки сформировалось тяжелое рубцовое сужение.

Ребенок больше не мог самостоятельно ни есть, ни пить – пищевод не пропускал даже воду. За время вынужденного голодания девочка потеряла 15 килограммов. Чтобы пациентка могла получать пищу, хирургам пришлось установить ей гастростому – специальную трубку, через которую еда поступает прямо в желудок.

ЦЕНА ПРОМЕДЛЕНИЯ

Специалисты объясняют, почему при таких травмах важно как можно быстрее начать терапию.

«Щелочь вызывает глубокие повреждения тканей пищевода. Чем раньше начинается специализированное лечение, тем выше шансы избежать тяжелых последствий. При позднем обращении формируются грубые рубцы, лечение может продолжаться годами, а в некоторых случаях ребенку требуется сложная реконструктивная операция», – рассказала Марина Юркина.

Врачи настоятельно просят хранить бытовую химию только там, куда дети не смогут добраться. Еще одно важное правило – никогда не переливать опасные составы в пустые бутылки из-под напитков. Если ребенок все же проглотил средство, скорую нужно вызывать незамедлительно, а после выписки строго выполнять все рекомендации специалистов.

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