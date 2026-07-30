Подопечная Памелы Андерсон получила «двойное гражданство» Фото: «Земля леопарда»

Знаменитая хищница из Приморья – дальневосточный леопард по имени Памела – получила «двойное гражданство». Пятнистая кошка, опекуном которой выступает голливудская актриса Памела Андерсон, теперь гуляет не только по российским, но и по китайским лесам. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ЖИЗНЬ НА ДВЕ СТРАНЫ

Благодаря международному проекту «Леопарды дружбы» ученые выяснили, что самка под номером Leo 38F обитает на территории нового трансграничного резервата «Земля больших кошек». Он объединяет приморский национальный парк «Земля леопарда», заповедник «Кедровая падь» и национальный парк в Китае.

Дальневосточный леопард в объективе фотоловушки Фото: «Земля леопарда»

«Совместная работа позволила установить пятнистых особей, которые фиксируются фотоловушками как на российской, так и на китайской стороне границы. Одной из таких кошек стала самка с одной из самых длинных родословных – Памела», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

ЧЕТВЕРО ВНУКОВ И МОЛОДОЙ КАВАЛЕР

Голливудская актриса Памела Андерсон взяла дикую кошку под свою опеку еще в 2015 году. Известная защитница природы прониклась симпатией к грациозному животному и подарила самке свое имя.

За эти годы хищница успела обзавестись большой семьей. Сейчас у нее двое взрослых детенышей. Одна из дочерей, Leo 120F, уже принесла звездной Памеле четырех «внуков».

Самка дальневосточного леопарда по имени Памела Фото: «Земля леопарда»

В объективы камер пятнистая красавица попадала в компании самых известных самцов дальневосточного леопарда. Среди ее ухажеров были экс-хозяин «Кедровой пади» Тайфун и всеобщий любимец Лорд, имя которому выбирала вся страна. А недавно Памелу заметили рядом с самцом по имени Мейерхольд, который младше своей избранницы почти в два раза.

Памелу заметили с молодым кавалером Фото: «Земля леопарда»

ПОПУЛЯЦИЯ РАСТЕТ

Ученые России и Китая продолжают обмениваться данными о состоянии популяции и следить за жизнью звездной подопечной. В начале 2000-х годов в дикой природе оставалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Звери находились на грани полного исчезновения. Теперь, благодаря надежной охране от браконьеров и пожаров, а также росту числа копытных, численность леопардов выросла в три раза. Пятнистые хищники расселяются на территории соседних китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян.

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