Падали замертво одна за одной: ученые нашли первую зацепку в загадочной гибели птиц на Камчатке

Отдыхающие заметили желтую пену на воде Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Халактырском пляже и побережье бухты Пионерской в Петропавловске-Камчатском в конце июля обнаружили мертвых водоплавающих птиц - в основном кайр и топорков. Тогда отдыхающие также заметили желтую пену на воде. Обращения были поданы в региональное управление ветеринарии и санэпидемстанцию. Спустя неделю ученые выдвинули первую версию о том, что причиной гибели мог стать природно-антропогенный фактор: выбросы вулканического пепла, предположительно, привели к превышению допустимого уровня железа в прибрежной воде. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Директор Камчатского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» Александра Игошина пояснила, что специалисты исследовали пробу воды по всем допустимым показателям:

«Согласно нормативной документации, где установлены предельно допустимые концентрации на все элементы, все в норме, кроме железа. У железа норма - 0,05 миллиграмма на литр, а у нас получилось 0,141. Это единственный показатель, который дал превышение относительно своей нормы в 2,8 раза».

Специалисты предполагают, что повышение концентрации железа могло снизить иммунитет птиц, из-за чего поражение внутренних органов гельминтами приобрело массовый характер.

Уполномоченные ведомства уже отобрали все необходимые пробы и отправили их для лабораторных исследований за пределы региона. Окончательные результаты будут готовы через 20 дней.

Тем временем Служба благоустройства Петропавловска оперативно убрала тушки птиц, санитарное состояние акватории привели в норму.

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