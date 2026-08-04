Во время операции сердце пациента не смогло заработать самостоятельно Фото: минздрав Приморского края/minzdravpk

В Приморском крае врачи вновь совершили настоящее чудо, вернув к жизни мужчину, когда казалось, что шансов на спасение уже нет. Житель села Камень-Рыболов поступил в Приморскую краевую клиническую больницу №1 с сильной болью в груди. Обследование подтвердило инфаркт миокарда. Во время коронарографии выяснилось, что сосуды, питающие сердце, были сужены более чем на 95%. Мужчине требовалась срочная операция. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Врачи начали работу по редчайшему методу, который используется всего несколько раз в год. Во время операции, которая позволяет восстановить кровоснабжение сердца в обход закупоренных сосудов, сердце пациента не смогло заработать самостоятельно. Чтобы спасти ему жизнь, врачи подключили систему ЭКМО. Такой аппарат временно выполняет работу сердца и легких, давая организму время на восстановление. Используют его крайне редко, но современная технология способна буквально вытаскивать пациентов с того света.

За время лечения сердечная мышца восстановилась Фото: минздрав Приморского края/minzdravpk

«В Приморском крае такие процедуры выполняются всего 7-8 раз в год. Благодаря ЭКМО удалось выиграть время, необходимое для восстановления поврежденного миокарда», - отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра Игорь Домжалов.

Чтобы спасти ему жизнь, врачи подключили систему ЭКМО Фото: минздрав Приморского края/minzdravpk

Сейчас мужчина активно готовится к выписке. Он уже сам выходит на прогулки и благодарит врачей за спасенную жизнь. За время лечения сердечная мышца восстановилась, и приморца отключили от аппарата.

«Спасибо огромное врачам. Благодаря им я остался жив», - говорит пациент.

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