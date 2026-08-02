Открытое окно без защитных ограничителей – серьезная угроза для маленьких детей Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Полуторагодовалая девочка оказалась в реанимации после падения из окна третьего этажа во Владивостоке. Ребенок получил тяжелые травмы – перелом бедра и сильный ушиб легких. Сейчас врачи продолжают лечение, жизни малышки ничего не угрожает. Подробнее –в материале «КП – Владивосток».

ВРАЧИ БОРОЛИСЬ ЗА ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

Пострадавшую привезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2 на машине скорой помощи. Состояние ребенка после падения с высоты третьего этажа было крайне тяжелым. Врачи обследовали девочку и выявили сочетанную травму: у нее было сломано бедро и отбиты легкие. Позже на фоне этих повреждений у ребенка развилась посттравматическая пневмония.

Первые несколько дней врачи боролись за жизнь девочки в отделении реанимации. Им нужно было стабилизировать работу внутренних органов после сильного удара. Как только самочувствие пациентки улучшилось, ее перевели в детское травматологическое отделение, чтобы вылечить сломанную кость.

Для правильного сращения кости врачи применили метод скелетного вытяжения Фото: министерство здравоохранения Приморского края

«Чтобы обеспечить правильное сращение кости и исключить нагрузку на поврежденную конечность, мы применили метод скелетного вытяжения. Сейчас состояние ребенка стабильное, воспалительный процесс в легких купирован, перелом надежно фиксирован. Впереди длительная реабилитация, но мы делаем все возможное, чтобы девочка полностью восстановилась и вернулась к привычной жизни», – рассказала врач травматолог-ортопед Светлана Столетняя.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Сейчас жизнь девочки вне опасности, однако ей предстоит пройти долгий путь к полному выздоровлению.

Медики просят родителей ни на секунду не оставлять маленьких детей одних в комнатах с открытыми окнами. Взрослым советуют устанавливать на рамы специальные замки, блокираторы и ограничители, чтобы минутная невнимательность не закончилась тяжелыми травмами для ребенка.

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