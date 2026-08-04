Масштабный ремонт охватил ключевые дороги Владивостока

Специалисты работают в дневное и ночное время. Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке продолжается локальный и комплексный ремонт дорог, специалисты стараются работать ударными темпами, пока это позволяет капризная приморская погода. Задействовано даже ночное время, это помогает ускорить темпы реконструкции и минимизировать пробки. Так, минувшей ночью сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» устраняли ямы и выбоины на одной из ключевых транспортных артерий – Некрасовском путепроводе. Работа кипит и на других важных участках – в районе улицы Ивановской и на островных территориях.

Ремонт проводится в разных районах города. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, на Русском дорожники развернули полномасштабное обновление Университетского проспекта у северных ворот кампуса ДВФУ. Специалисты сняли старый, изношенный асфальт. После тщательной подготовки основания на участке укладывают прочный слой асфальтобетонной смеси, который обещает прослужить долгие годы. Стоит подчеркнуть, что на острове модернизировали уже многие грунтовые дороги. Проезды заасфальтировали. Также здесь оборудовали комфортабельную велотропу и установили знак «Нулевой километр велодорог России». Инициатива призвана помочь в развитии велотуризма и приобщению населения к активному образу жизни.

На Университетском проспекте укладывают новое покрытие. Фото: vlc.ru.

Тем временем на улице Ивановской, у дома № 4, кипит работа по созданию современного и безопасного дорожного пространства. Здесь формируется новый «островок безопасности» для пешеходов. Рабочие уже убрали старое ограждение, сейчас монтируют бортовой камень, четко разграничивая транспортные и пешеходные потоки.

На Ивановской также продолжается создание пешеходной аллеи. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Однако точечный ремонт – лишь часть масштабной реконструкции. Как сообщили в управлении дорог администрации Владивостока, в городе продолжается комплексное восстановление улично-дорожной сети. Специалисты трудятся по целому ряду адресов:1-я Флотская, Невельского, Черняховского, сложный перекрёсток улиц Анны Щетининой, Днепровской, Выселковой и Бородинской. Также «КП» подробно рассказывала про модернизацию проезда через улицу Нефтеветка. Эта дорога дублирует Некрасовский путепровод, помогая сократить расстояние от Моргородка до центра города, миновав пробки.

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