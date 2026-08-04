Главными «жертвами» стали косатки из матрилинии AV162 Фото: группа наблюдателей «Косатки Авачинского залива»/russianorca

На Камчатке морской туризм все чаще оборачивается стрессом для морских обитателей. Сейчас главными «жертвами» стали косатки из матрилинии AV162 - части семьи Арфы, где шесть животных: две самки с детенышами, самец и подросток. Утром катера застают их на охоте, а затем начинается погоня. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным наблюдателей, 3 августа 2026 года в акватории Авачинского залива одновременно находились 33 катера. При этом максимальное число судов, которые одновременно преследовали одну группу из шести косаток, достигло 17. А днем ранее, 2 августа, вокруг тех же животных крутились сразу 24 катера.

Животные начали уходить на юг, сбившись в плотную группу Фото: группа наблюдателей «Косатки Авачинского залива»/russianorca

Накануне погоня началась около 12:15, когда к кормящимся косаткам подошли первые четыре катера. Уже в 12:30 рядом с ними было семь судов, и животные начали уходить на юг, сбившись в плотную группу. Косатки раз за разом делали серию выдохов и уходили в долгие проныры, чтобы скрыться из виду.

«В море не скроешься. У косаток нет норки, в которую они могут спрятаться. Им приходиться выходить на поверхность, чтобы подышать и в этот момент кто-нибудь их обязательно замечает. Тогда погоня продолжается», - рассказали в группе наблюдателей «Косатки Авачинского залива».

Последний катер оставил животных только в 14:45 Фото: группа наблюдателей «Косатки Авачинского залива»/russianorca

Последний катер оставил животных только в 14:45.

Наблюдатели отмечают, что Авачинский залив, который всегда был родным домом для этих косаток, перестал быть для них безопасным. Сюда пришел потребительский туризм - тот самый, который разрушает окружающую среду и мешает диким животным жить по своему распорядку.

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